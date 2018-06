Salsomaggiore: Fritelli davanti, ma al ballottaggio con la Volpicelli

Domenica si è votato per le elezioni comunali di Salsomaggiore.

Il sindaco uscente Filippo Fritelli (centrosinistra) e Anna Volpicelli (centrodestra) andranno al ballottaggio tra due settimane.

Filippo Fritelli è stato il più votato con 3.667 preferenze (43,0%), sostenuto da Partito Democratico (33,48%) e Lista Civica – Siamo Salso 747 (9,14%).

Anna Volpicelli ha raccolto 3.143 voti (36,8%), con Lega 23,89%, Forza Italia 4,93%, Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 4,89%, Unione di centro (Udc) 3,25%.

Il candidato Giorgio Vernazza è al 11,4%. Il candidato del M5S Giuseppe D’Andrea all’8,8%.

“Il risultato dimostra che siamo un gruppo compatto e che rispetto ai trend nazionali più recenti i cittadini guardano ai progetti e alla persona. La percentuale è molto solida e soprattutto in alcuni seggi storicamente del centrodestra ci siamo affermati.

Adesso però è ora di fare sul serio più di quanto fatto fino ad ora e pertanto invito la signora Volpicelli ad un confronto pubblico sulle proposte per il futuro di Salso e non solo sulle lamentele o sui proclami.

Per questo parleremo con tutte le persone che non hanno votato per noi o non sono andate a votare al primo turno per illustrargli il nostro progetto di città.

Sono fiducioso e soprattutto convinto che i salsesi sapranno distinguere tra i progetti realizzabili e la protesta fine a se stessa.” Lo dichiara il candidato sindaco Fritelli.

#SalsoMigliore2018

Filippo Fritelli Candidato Sindaco