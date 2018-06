Prima giornata parmigiana della delegazione IUC canadese

Prima giornata parmigiana per la delegazione canadese di Fredericton. IUC è l’acronimo di “Join the International Urban Cooperation Programme”. Pari opportunità e sviluppo sostenibile sono i temi al centro del Programma di cooperazione dell’Unione Europea tra città europee e dell’America Latina, Caraibi, India, Giappone e America del Nord.

L’accesso a questo programma si fonda sulla condivisione di esperienze maturate in campi analoghi tra le città coinvolte per predisporre piani di azione locali attraverso la conoscenza e lo scambio di buone pratiche. Uno scambio city-to-city tra città che affrontano sfide analoghe iniziata che è iniziativo stamattina con un’accoglienza ufficiale e uno scambio di doni in Sala Giunta tra l’assessora alle Pari Opportunità e Diritti dei Cittadini Nicoletta Paci e Stacey Russell (Servizi alla Comunità e al Turismo), Marcello Battilana (Community Planning), Juan Estepa (Patrimonio e Urban Design) di Fredericton e Kara Reeve, Coordinatrice IUC Nord Americ.

Il programma della giornata prevede l’illustrazione dei progetti strategici Unesco Città Creativa della Gastronomia e per il turismo, delle attività della Consulta dei Popoli, delle strategie in campo culturale e il percorso verso Parma 2020 e i progetti rivolti ai giovani di Parma.