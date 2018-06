Occupazione dei laureati: a Parma dati migliori della media nazionale

Il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea ha presentato oggi il XX Rapporto sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati al Convegno Mutamenti strutturali, laureati e posti di lavoro.

Le indagini hanno coinvolto i laureati di 74 università delle 75 ad oggi aderenti al Consorzio (la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia ha aderito al Consorzio successivamente all’avvio delle indagini). Il Rapporto di AlmaLaurea sul Profilo dei laureati ha analizzato le performance formative di oltre 276 mila laureati nel 2017: in particolare, 157 mila laureati di primo livello, 81 mila laureati nei percorsi magistrali biennali e 36 mila laureati a ciclo unico; il Rapporto di AlmaLaurea sulla Condizione occupazionale ha analizzato oltre 630 mila laureati di primo e secondo livello nel 2016, 2014 e 2012 contattati, rispettivamente, a uno, tre e cinque anni dal conseguimento del titolo.

Il presente documento riguarda i laureati dell’Università di Parma; il confronto con i relativi dati nazionali è riportato nelle tabelle di sintesi in allegato.

IL PROFILO DEI LAUREATI DELL’UNIVERSITÀ DI PARMA

I laureati nel 2017 dell’Università di Parma coinvolti nel XX Rapporto sul Profilo dei laureati sono 4.580. Si tratta di 2.377 di primo livello, 1.533 magistrali biennali e 653 a ciclo unico; i restanti sono laureati in altri corsi pre-riforma.

Per esigenze di sintesi si riporta in questa sede l’analisi delle performance formative dei laureati di primo livello e dei laureati magistrali biennali, ma si rimanda alle tabelle di sintesi per i dati sui laureati magistrali a ciclo unico.

Cittadinanza, provenienza e background formativo: il 45,9% dei laureati proviene da fuori regione

La quota di laureati di cittadinanza estera è complessivamente pari al 4,6%: il 5,2% tra i triennali e il 3,6% tra i magistrali biennali.

Il 45,9% dei laureati proviene da fuori regione; in particolare è il 41,1% tra i triennali e il 51,7% tra i magistrali biennali.

È in possesso di un diploma di tipo liceale (classico, scientifico e linguistico) il 63,9% dei laureati: è il 58,6% per il primo livello e il 63,8% per i magistrali biennali. Possiede un diploma tecnico il 21,4% dei laureati: è il 25,3% per il primo livello e il 21,4% per i magistrali biennali. Residuale la quota dei laureati con diploma professionale.

Età, regolarità e voto di laurea: 26 anni l’età media alla laurea, voto medio 101,3

L’età media alla laurea è 26,0 anni per il complesso dei laureati, nello specifico di 24,8 anni per i laureati di primo livello e di 27,3 anni per i magistrali biennali. Un dato su cui incide il ritardo nell’iscrizione al percorso universitario: non tutti i diplomati, infatti, si immatricolano subito dopo aver ottenuto il titolo di scuola secondaria superiore.

Il 50,5% dei laureati termina l’università in corso: in particolare è il 50,6% tra i triennali e il 60,1% tra i magistrali biennali.

Il voto medio di laurea è 101,3 su 110: 98,2 per i laureati di primo livello e 105,8 per i magistrali biennali.

Tirocini curriculari, studio all’estero e lavoro durante gli studi: tirocini riconosciuti per il 67,1% dei laureati

Il 67,1% dei laureati ha svolto tirocini riconosciuti dal proprio corso di studi: è il 70,1% tra i laureati di primo livello e il 68,9% tra i magistrali biennali (valore che cresce al 79,6% considerando anche coloro che l’hanno svolto solo nel triennio).

Ha compiuto un’esperienza di studio all’estero riconosciuta dal corso di laurea (Erasmus in primo luogo) il 10,1% dei laureati: il 6,0% per i triennali e il 13,3% per magistrali biennali (quota che sale al 17,1% considerando anche coloro che le hanno compiute solo nel triennio).

Il 64,9% dei laureati ha svolto un’attività lavorativa durante gli studi universitari: è il 67,5% tra i laureati di primo livello e il 65,5% tra i magistrali biennali.

La soddisfazione per l’esperienza universitaria: l’88,8% dei laureati soddisfatto

Per analizzare la soddisfazione per l’esperienza universitaria appena conclusa si è scelto di prendere in considerazione l’opinione espressa dal complesso dei laureati in merito ad alcuni aspetti.

L’86,9% dei laureati è soddisfatto del rapporto con il corpo docente e l’83,1% ritiene il carico di studio adeguato alla durata del corso. In merito alle infrastrutture messe a disposizione dall’Ateneo, l’80,0% dei laureati considera le aule adeguate. Più in generale, l’88,8% dei laureati si dichiara soddisfatto dell’esperienza universitaria nel suo complesso.

E quanti si iscriverebbero di nuovo all’Università? Il 67,9% dei laureati sceglierebbe nuovamente lo stesso corso e lo stesso Ateneo, mentre il 7,6% si riscriverebbe allo stesso Ateneo, ma cambiando corso.

LA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAUREATI DELL’UNIVERSITÀ DI PARMA

L’Indagine sulla Condizione occupazionale ha riguardato complessivamente 8.615 laureati dell’Università di Parma. I dati si concentrano sull’analisi delle performance dei laureati triennali e magistrali biennali usciti nel 2016 e intervistati a un anno dal titolo e su quelle dei laureati magistrali biennali usciti nel 2012 e intervistati dopo cinque anni.

Data la natura dei laureati magistrali a ciclo unico, caratterizzati da un’elevata prosecuzione degli studi con formazione propedeutica all’avvio delle carriere libero professionali (ad esempio praticantati, specializzazioni), per esigenze di sintesi non si riporta in questa sede l’analisi delle loro performance occupazionali.

Lavoro, i laureati triennali a un anno dalla laurea: tasso di occupazione 74,6% (media italiana 71.1%)

L’Indagine ha coinvolto 2.348 laureati triennali del 2016 contattati dopo un anno dal titolo (nel 2017).

Il 57,4% dei laureati di primo livello, dopo il conseguimento del titolo, decide di proseguire il percorso formativo iscrivendosi ad un corso di secondo livello (marginale la quota di chi si iscrive ad un corso triennale). Dopo un anno il 56,7% risulta ancora iscritto. Per un’analisi più puntuale, pertanto, vengono di seguito fotografate le performance occupazionali dei laureati di primo livello che, dopo la conquista del titolo, hanno scelto di non proseguire gli studi universitari e di immettersi direttamente nel mercato del lavoro.

Isolando quindi i laureati triennali dell’Università di Parma che, dopo il titolo, non si sono mai iscritti a un corso di laurea (41,2%), è possibile indagare le loro performance occupazionali a un anno dal titolo.

A un anno dal conseguimento del titolo, il tasso di occupazione (si considerano occupati, seguendo la definizione adottata dall’Istat, tutti coloro che sono impegnati in un’attività retribuita, di lavoro o di formazione) è del 74,6%, mentre quello di disoccupazione (calcolato sulle forze di lavoro, cioè su coloro che sono già inseriti o intenzionati a inserirsi nel mercato del lavoro) è pari al 16,5%.

Tra gli occupati, il 25,9% prosegue il lavoro iniziato prima della laurea, il 16,1% ha invece cambiato lavoro; il 58,0% ha iniziato a lavorare solo dopo il conseguimento del titolo.

Il 25,7% degli occupati può contare su un lavoro alle dipendenze a tempo indeterminato, mentre il 44,3% su un lavoro non standard (in particolare su un contratto alle dipendenze a tempo determinato). Il 9,4% svolge un’attività autonoma (come libero professionista, lavoratore in proprio, imprenditore, ecc.).

Il lavoro part-time coinvolge il 31,6% degli occupati. La retribuzione è in media di 1.156 euro mensili netti.

Ma quanti fanno quello per cui hanno studiato? Si è presa in esame l’efficacia del titolo, che combina la richiesta della laurea per l’esercizio del lavoro svolto e l’utilizzo, nel lavoro, delle competenze apprese all’università. Sono il 59,1% gli occupati che considerano il titolo molto efficace o efficace per il lavoro che svolgono. Più nel dettaglio, il 49,0% dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite all’università.

Lavoro, i laureati magistrali biennali a uno e cinque anni dalla laurea

I laureati magistrali biennali del 2016 contattati dopo un anno dal titolo sono 1.473, quelli del 2012 contattati a cinque anni sono 1.524.

A un anno: tasso di occupazione 76.4% (media italiana 73.9%)

Tra i laureati magistrali biennali del 2016 intervistati a un anno dal conseguimento del titolo, il tasso di occupazione (si considerano occupati quanti sono impegnati in un’attività retribuita, di lavoro o di formazione) è pari al 76,4%. Il tasso di disoccupazione, calcolato sulle forze di lavoro, è pari al 15,3%.

Il 24,3% prosegue il lavoro iniziato prima della laurea, il 17,1% ha invece cambiato lavoro; il 58,6% ha iniziato a lavorare solo dopo il conseguimento del titolo.

Il 21,9% degli occupati può contare su un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato mentre il 40,2% su un lavoro non standard (in particolare su un contratto alle dipendenze a tempo determinato). Il 7,4% svolge un’attività autonoma (come libero professionista, lavoratore in proprio, imprenditore, ecc.).

Il lavoro part-time coinvolge il 20,1% degli occupati. La retribuzione è in media di 1.202 euro mensili netti.

Il 48,7% degli occupati ritiene la laurea conseguita molto efficace o efficace per il lavoro che sta svolgendo; inoltre, il 41,6% dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite durante il percorso di studi.

A cinque anni: tasso di occupazione 89.7% (media italiana 87.3%)

Il tasso di occupazione dei laureati magistrali biennali del 2012, intervistati a cinque anni dal conseguimento del titolo, è pari all’89,7%. Il tasso di disoccupazione è pari al 5,6%.

Gli occupati assunti con contratto a tempo indeterminato sono il 54,4%, mentre gli occupati che svolgono un lavoro non standard sono il 16,0%. Svolge un lavoro autonomo il 21,6%.

Il lavoro part-time coinvolge il 13,9% degli occupati. Le retribuzioni arrivano in media a 1.457 euro mensili netti. Il 52,3% degli occupati ritiene la laurea conseguita molto efficace o efficace per il lavoro che sta svolgendo; il 40,6% dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite all’università.

Ma dove vanno a lavorare? L’83,5% dei laureati è inserito nel settore privato, mentre il 12,1% nel pubblico. La restante quota lavora nel non-profit (3,6%). L’ambito dei servizi assorbe il 60,2%, mentre l’industria accoglie il 36,7% degli occupati. Marginale la quota di chi lavora nel settore dell’agricoltura.