Bonifica in via Europa nell’ex sede Milan Club

Il Comune di Parma vuol fare alcune comunicazioni in merito alla zona di Via Europa. Già nel febbraio 2017, a seguito di segnalazione, il Corpo di Polizia Municipale aveva effettuato sopralluogo in area golenale del torrente Parma all’altezza di via Europa nei pressi del circolo “Ca Rossa”.

Il sopralluogo aveva rilevato diverse criticità: abbandono di rifiuti e la presenza di uno scheletro di costruzione abbandonata (ex sede Milan Club) con pareti semidistrutte, coperture in eternit e altro materiale di scarto. Il Settore Tutela Ambientale si era allora attivato provvedendo ad informare i proprietari delle aree, risultate private anche se in area golenale, interessate nel maggio 2017, della necessità di rimozione dei rifiuti presenti, sottolineando la particolare situazione di pericolosità dovuta alla presenza anche di materiali nocivi.

Nello stesso, nel 2017, il Servizio Controllo Abusi Edilizi ha emesso ingiunzione di demolizione.

Un recente sopralluogo da parte del Corpo di Polizia Municipale ha accertato l’avvenuta demolizione dei manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi. “La procedura non ha avuto tempi brevi” vuole sottolineare l’assessora alle Politiche di Sostenibilità Ambientale Tiziana Benassi “ma l’impegno dell’Amministrazione e la sinergia tra gli uffici preposti di vigilanza ambiente ed edilizia, oltre che la disponibilità dei privati, hanno finalmente portato al raggiungimento di questo importante risultato. L’attenzione dell’Amministrazione sul tema amianto è sempre alta, e questo e anche questo risultato lo dimostra”.