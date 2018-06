Confindustria, Confindustria Emilia-Romagna e Unione Parmense degli Industriali hanno organizzato per giovedì 14 giugno alle ore 9.30 a Palazzo Soragna il convegno dal titolo “Industry 4.0 – Strumenti operativi, tecnologie e servizi di supporto per le imprese”.

L’evento, parte del progetto confindustriale “Prepàrati al Futuro” e tappa dell’omonimo Roadshow nazionale, si propone a PMI ed aziende del territorio regionale come occasione preziosa per comprendere in modo completo quali sono i principali interlocutori che compongono l’ecosistema per l’innovazione in ottica Industria 4.0 dell’Emilia-Romagna e che cosa possono offrire in termini di strumenti, tecnologie e servizi.

Dopo i saluti di Cesare Azzali, direttore UPI, e di Fabrizio Gea, Responsabile coordinamento nazionale Digital Innovation Hub di Confindustria, l’evento si aprirà con l’intervento sugli strumenti del Piano Nazionale Industria 4.0 a cura di Andrea Bianchi, Direttore Area Politiche Industriali di Confindustria.

A seguire verrà lasciato spazio all’analisi dei nuovi attori dell’ecosistema regionale per l’innovazione delle imprese; a presentarli saranno Massimo Bertolini per SMILE-DIH, il Digital Innovation Hub europeo di Parma, Luca Rossi per Confindustria Emilia-Romagna e DIH-ER, Digital Innovation Hub del sistema confindustriale regionale, e Giampaolo Amadori per il Competence Center BI-REX che racchiude le competenze in ricerca industriale di 4 atenei regionali.

A completamento della sessione mattutina, coordinata da Ilaria Vesentini del Sole24Ore, interverranno Leonardo Quattrocchi dell’Università Luiss Guido Carli, sulle strategie per creare valore nella Digital Transformation, e i rappresentati di due importanti Cluster tecnologici: il Clust-ER Agroalimentare e Fabbrica Intelligente.

Concluderà Andrea Benassi di Emmeti S.p.A. che illustrerà il processo di trasformazione digitale dell’azienda in cui opera e i benefici derivanti dall’utilizzo di macchinari intelligenti nelle industrie del vetro, bevande e vitivinicole.

Nel pomeriggio sono previsti tre Laboratori tematici paralleli per approfondire le tecnologie abilitanti e innovative: IOT e sensoristica, Big Data e Cloud computing e Macchine per la manifattura intelligente.

Per iscrizioni: http://preparatialfuturo.confindustria.it/evento/parma/