L’estate di Fidenza Village “Summer Festival”

È un’estate all’insegna del viaggio nell’arte, nella musica, nelle performance artistiche e nel buon cibo, oltre che nello shopping, quella che Fidenza Village offrirà ai propri ospiti ogni giovedì dal 14 giugno al 30 agosto con l’appuntamento “Summer Festival”. La direzione artistica degli spettacoli è affidata a “Tutti Matti per Colorno”, che in soli dieci anni ha saputo imporsi come vera e propria istituzione nell’ambito del circo contemporaneo, del teatro e della musica. Grazie a questa collaborazione, Fidenza Village ospiterà artisti di caratura internazionale, che daranno vita ad esibizioni spettacolari, trasformando il Villaggio in un palcoscenico a cielo aperto. Nei mesi di giugno, luglio sarà grazie all’energia delle marching band, alla simpatia dei performer e alla spettacolarità degli acrobati a trasportare i visitatori in esperienze memorabili. Tra le performance più attese (tre ogni giovedì, tra le 20:00 e le 23:00) quelle di Ladyvette, Quartetto Effe, Attacchi di Swing, Nadimobil e Circus Follies.

Il “Summer Festival”, sarà anche l’ideale atmosfera per dedicarsi un momento di relax durante lo shopping serale, grazie all’apertura straordinaria delle boutique fino alle 23:00.

La kermesse assumerà poi una connotazione gourmet tra il 2 e il 5 agosto: Fidenza Village, infatti, si unirà alle celebrazioni per il 2018 Anno del Cibo Italiano. In quei giorni, che coincidono con La Notte Bianca del Cibo Italiano (sabato 4 agosto: data scelta per omaggiare Pellegrino Artusi, nato il 4 agosto 1820, a cui va riconosciuto il merito di aver codificato l’identità unitaria della nostra gastronomia), gli ospiti di Fidenza Village vivranno un itinerario gastronomico non solo italiano, ma alla scoperta dei sapori di tutto il mondo: dal club sandwich ai dim sum, dal brezel ai tacos, dalle crepes ai bocadillos.

L’estate di Fidenza Village sarà scandita dai trend casual and glamour dello sport. Nel mese di giugno, sabato 16, 23 e 30 giugno, dalle 11:00 alle 19:00, chi acquisterà un paio di sneaker presso le boutique de Villaggio potrà chiedere una personalizzazione esclusiva nello spazio “The Concierge”. A rendere unico ogni modello di sneaker saranno noti artisti come Cinzia Zenocchini, Johnny Cobalto e Francesco Poroli. Non è l’unica iniziativa pensata da Fidenza Village per gli appassionati di sportswear: tutti coloro che avranno acquistato un paio di sneaker riceveranno infatti gli speciali charms ideati dagli illustratori, un modo originale per decorare i lacci delle scarpe e rinnovare il proprio look in modo creativo e personale.

Calendario degli show

Tra gli appuntamenti di giovedì 14 giugno – prima data del Festival – da non perdere, Ladyvette: tre attrici/cantanti di grande talento che propongono un nuovo varietà fatto di pezzi inediti in stile vintage, classici della musica pop anni ’80 e ’90 reinterpretati in chiave swing e musica originale anni ’40 e ’50.

14/06 Ladyvette

Victor Rubilar

Hostress

21/06 Quartetto Effe

Victor Rubilar

Attacchi di Swing

28/06 Nadimobil

Circurs Follies

Hostress

05/07 Attacchi di Swing

Cipriano’s

Veronica Gonzalez

12/07 Nadimobil

Quartetto Effe

Circurs Follies

19/07 Andrea Farnetani

Quartetto Effe

Veronica Gonzalez

26/07 Jessica Arpin

Cipriano’s

Nadimobil