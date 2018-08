Noceto: arrestato per furto in abitazione

I Carabinieri della Stazione di Noceto hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Parma su richiesta della Procura di Parma a carico di un uomo cl’81, disoccupato, con precedenti di polizia in materia di reati contro il patrimonio e residente a Noceto.

In particolare le indagini dei Carabinieri sono scattate allorquando una donna aveva notato degli ammanchi dal suo conto corrente che corrispondevano a degli assegni da lei mai emessi. In sede di denuncia specificava tutti i movimenti sospetti per un totale di circa 3.000 euro e forniva le generalità nome e cognome del beneficiario che risultavano agli atti della Banca: O.C.. Il giorno seguente, un altro cittadino denunciava all’arma di Noceto un addebito dal suo conto corrente di circa 400 euro. Anche in questa circostanza il “beneficiario”, falsificando la firma dell’intestatario del libretto degli assegni, apponeva il suo nome e cognome.

Venivano così avviate le indagini del caso che hanno permesso ai Carabinieri della Stazione di Noceto di identificare il colpevole O.C. residente a poche centinaia di metri dall’abitazione delle vittime: è proprio quest’ultimo particolare che gli permetteva di tenere sotto controllo i malcapitati e di entrare in azione quando, questi ultimi, si allontanavano dalle rispettive abitazioni sottraendo loro solo alcuni assegni dai rispettivi libretti.

Ricostruita la dinamica, raccolti i gravi indizi di colpevolezza è stata così avanzata richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti del O.C. richiesta accolta ed eseguita nel pomeriggio del 13 agosto. L’uomo ora si trova in carcere a Parma e dovrà rispondere del reato di furto in abitazione.