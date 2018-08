Un ricco programma di iniziative per riscoprire il patrimonio culturale cittadino: l’iniziativa “I like Parma – Un patrimonio da vivere”, si inserisce nell’ambito del progetto “Energie Diffuse”, istituito dalla Regione Emilia Romagna al fine di valorizzare e promuovere, nella settimana dal 7 al 14 ottobre 2018, le attività culturali e sviluppare la conoscenza e la partecipazione della cittadinanza alle manifestazioni culturali del proprio territorio in occasione dell’Anno europeo del patrimonio culturale.

L’assessorato alla Cultura del Comune di Parma, continuando il cammino verso il 2020, l’anno in cui Parma sarà Capitale Italiana della Cultura, organizza “I like Parma – Un patrimonio da vivere”, una iniziativa fatta di spettacoli, letture, percorsi e visite guidate, imperniata su 8 luoghi rappresentativi del patrimonio culturale cittadino, nei quali cittadini e turisti potranno conoscere o riscoprire il patrimonio culturale che contraddistingue la città e il suo territorio.Per questo sono stati previsti 3 avvisi pubblici dedicati a tutti coloro che intendessero presentare proposte progettuali, artistiche e culturali e per chi voglia proporsi come sponsor o fornitore, pubblicati sul sito del Comune, nella sezione Atti e Bandi (http://www.comune.parma.it/comune/Atti-e-Bandi/Avvisi+Pubblici_m1045_p21.aspx)

Perseguendo la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà, si intende infatti valutare proposte progettuali, artistiche e culturali, da inserire nel suddetto programma di attività, provenienti da soggetti che abbiano adeguate competenze e professionalità.

I luoghi fulcro delle iniziative saranno: piazza Garibaldi, con Municipio, chiesa della Steccata e Chiesa di San Rocco; piazza Duomo, con Cattedrale, Battistero, Vescovado e Chiesa di San Giovanni; Ponte Romano, con Ponte Romano, piazza Ghiaia, chiesa di San Quirino; Giardino Ducale, con Torrione Visconteo, Palazzo Ducale e Biblioteca di @lice; piazzale della Pace, con Palazzo della Pilotta, Galleria Nazionale, Teatro Farnese; Complesso di San Paolo, con Camera di San Paolo, San Ludovico, Pinacoteca Stuard, biblioteche del S. Paolo e Castello dei Burattini; i luoghi della musica, con Conservatorio Boito, Teatro Regio e Casa della Musica; i luoghi del FAI, con Certosa di Parma, Chiesa di S. Marcellino e Vescovado.

I soggetti dovranno proporre, entro le ore 10 del 3 settembre 2018, un progetto inerente il patrimonio culturale rappresentato dagli 8 luoghi sopra descritti. Le proposte potranno comprendere visite guidate, spettacoli, laboratori, atelier e altre forme e tipologie d’azioni artistiche che risultino adeguate al target, al luogo e al tema. Le proposte dovranno essere rivolte a bambini dai 6 ai 12 anni e alle loro famiglie.

L’avviso e tutte le info relative sono pubblicate al link http://www.comune.parma.it/comune/avvisi-pubblici/I-like-Parma—Avviso-pubblico-individuazione-proposte-artistiche_m1045.aspx

Per quanto riguarda avviso pubblico finalizzato all’individuazione di sponsor a sostegno delle attività realizzate in occasione dell’iniziativa le proposte dovranno essere inviate entro le ore 10 dell’8 settembre 2018 (la scadenza, tuttavia, non è perentoria) a: Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del Territorio – S.O. Teatro, Cinema ed Iniziative Culturali – Comune di Parma, via Repubblica, 1 – 43121 Parma.

La “domanda di partecipazione e dichiarazione di offerta” potrà essere consegnata a mano, in busta chiusa, al Protocollo del Comune di Parma – via Torello de strada 11/a, 43125 Parma oppure inviata con posta elettronica certificata comunediparma@postemailcertificata.it (e per conoscenza all’indirizzo e-mail i.ughi@comune.parma.it).

Avviso e info al link: http://www.comune.parma.it/comune/avvisi-pubblici/I-like-Parma—Avviso-pubblico-ricerca-sponsor_m1045.aspx

Infine, l’avviso pubblico per fornitori per l’affidamento delle attività necessarie all’organizzazione, per il quale c’è tempo fino alle ore 10 del 3 settembre 2018, è pubblicato al link http://www.comune.parma.it/comune/avvisi-pubblici/I-like-Parma—Avviso-pubblico-ricerca-fornitori_m1045.aspx .