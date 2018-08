Il Parma punta al colpaccio: vuole Gervinho!

A Parma si sogna in grande. Non è presunzione: il mercato dei crociati sta regalando colpi importanti e promette un finale scoppiettante.

Ufficializzati gli arrivi di Grassi ed Inglese dal Napoli, rispettivamente per 2 e 3 milioni, con il diritto di riscatto e una ricompra per gli azzurri, si lavora per rendere il reparto avanzato dei parmensi ancora più offensivo. Sondato il terreno per l’interista Karamoh senza grande successo, si tenta il forcing finale per Mattia Destro del Bologna, Moise Kean della Juventus e Alessandro Matri del Sassuolo.

Il sogno proibito è Gervinho, ex Roma attualmente all’Hebei, formazione cinese. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

Non solo attacco: per puntellare la difesa si pensa a Benalouane (Leicester), Faraoni (Crotone) e Rispoli (Palermo).