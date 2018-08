Campari (Lega): “Giusta la decisione del Governo di revocare la concessione ad Autostrade”

“La volontà di revocare la concessione delle autostrade è il messaggio forte che era necessario dare. Le prime preoccupazioni di un Governo devono essere la Sicurezza e la possibilità di movimento degli italiani e di chiunque viaggi nel nostro Paese. Solo dopo vengono i legittimi interessi dei gruppi economici che decidono di investire in questi settori. Spero che tutto il Parlamento, non solo la Maggioranza, decida di sostenere il Governo nella revisione delle concessioni per quel che riguarda le autostrade, ma non solo”, lo dice Maurizio Campari, senatore parmigiano della Lega, vice Presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato che si occupa delle infrastrutture.

“Anche se non vorremmo fosse vero – prosegue il senatore leghista – sembra che questa fosse una tragedia annunciata e quindi evitabile. Senza fare processi sommari, bisogna indagare fino in fondo e, nel caso fossero accertate delle responsabilità, occorrerà essere inflessibili”.

“Se in passato – conclude Campari – i crolli alcuni sovrappassi autostradali non sono stati un campanello d’allarme sufficiente per spingere a maggiori controlli e manutenzione, bisognerà rivedere l’intero sistema”.