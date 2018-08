Parma-Gervinho: è fatta!

Gervinho è arrivato a Parma. E’ il colpo dell’ultima frenetica giornata di mercato: il procuratore dell’attaccante lo ha liberato dai cinesi dell’Hebei Fortune in anticipo dall’accordo che scadeva il 31 dicembre.

In Emilia lo aspetta un contratto triennale da un milione a stagione con la clausola di risoluzione immediata in caso di retrocessione in Serie B. Per Gervinho è un ritorno in Italia dopo le due stagioni e mezzo trascorse alla Roma, dall’estate del 2013 a gennaio del 2016.

Arriva il comunicato ufficiale della società: “Il Parma Calcio 1913 comunica il tesseramento del calciatore Gervais Lombe Yao Kouassi “Gervinho” (Anyama, Costa d’Avorio, 27 maggio 1987). L’attaccante, che in carriera ha vestito tra le altre le maglie di Lille, Arsenal e Roma, era in forza all’Hebei China Fortune, club dal quale si è svincolato nelle ultime ore. Dopo aver sostenuto le visite mediche ha firmato un contratto con scadenza 30.06.2021.“