Anche a Parma bandiere a mezz’asta per il crollo di Genova

In occasione dei Funerali di Stato previsti per domani, sabato 18 agosto 2018, a Genova, per le vittime del crollo del Ponte Morandi, è stato proclamato il Lutto Nazionale.

Parma si appresta a vivere questo triste momento e il Comune di Parma, oltre ad esporre le bandiere a mezz’asta, ha previsto il rispetto di un minuto di silenzio in piazza Garibaldi, alle 11.30, nel lato della piazza verso i Portici del Grano.

Al momento, per il Comune di Parma, sarà presente il vicesindaco, Marco Bosi. La cittadinanza è invitata a partecipare.