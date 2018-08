La Giunta regionale risponde all’interrogazione di Forza Civica sui danni causati dalla grandine a Noceto

La Giunta della Regione Emilia Romagna risponde all’interrogazione a risposta scritta presentata su richiesta di Forza Civica dal consigliere regionale Facci (MNS – primo firmatario) e Rainieri (LEGA – secondo firmatario), relativa ai danni provocati da eventi atmosferici nel Comune di Noceto.

Numerose le criticità emerse sull’intero territorio regionale (Parma,Reggio Emilia,Modena, Bologna, Ferrara e Forlì-Cesena) a seguito della violenta grandinata che si è abbattuta il 4 giugno e il 12 giugno. Il Comune di Noceto nello specifico è quello che ha subito maggiori danni alle strutture private e pubbliche e proprio per questo Forza Civica ha ritenuto opportuno rivolgersi al Cons. Reg. Facci per avere chiarimenti in merito a come la Regione intendesse attivarsi al fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini che hanno subito danni e del Comune.

Di seguito riportiamo la risposta dell’assessore Paola Gazzolo: “Delle segnalazioni pervenute puntualmente dal Comune di Noceto relative ai danni occorsi agli edifici pubblici relativi ad entrambi gli eventi metereologici risulta un ammontare di danni pari a circa € 347.000,00, dei quali la presumibile copertura da parte delle polizze assicurative stipulate dall’amministrazione comunale a tutela del patrimonio pubblico somma di circa € 310.000,00. Resterebbe a carico del Comune di Noceto la quota rimanente arrotondata di € 37.000,00, salvo diversa quantificazione dell’assicurazione. Tale somma di € 37.000,00, nell’immediatezza dell’evento, è stata inserita in una Deliberazione di Giunta regionale di programma che ha finalizzato, tra gli altri, anche l’amministrazione comunale di Noceto, proprio riferendosi agli eventi meteo del 04/06 e del 12/06, riconoscendo all’ente la somma di € 37.000,00 al fine di affrontare i “primi interventi urgenti su edifici comunali”, utilizzando somme a bilancio dell’Agenzia stessa (D.G.R. n.1058 del 03/07/18).

Con nota a firma del direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (prot.n.PC/2018/32135 del 13/07/18) si è provveduto a comunicare all’ente beneficiario le modalità per poter accedere al concorso regionale di cui sopra e per poterne ottenere l’erogazione in un’unica soluzione. Qualora la differenza fosse più marcata (differenza tra valutazione del Comune e assicurazione) la Regione valuterà se riconoscere un ulteriore contributo.

Sempre in riferimento degli eventi oggetto della presente, oltre agli altri che hanno interessato il territorio regionale (maggio, giugno, luglio 2018), lo scorso 13 agosto la Regione Emilia Romagna ha richiesto al Governo la deliberazione dello stato di emergenza nazionale. Questa richiesta sarà integrata comprendendo anche gli eventi di agosto, appena conclusa la necessaria attività di raccolta e ricognizione delle segnalazioni di danno.”