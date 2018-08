Controlli straordinari della Polizia per la prevenzione dello spaccio e dei furti in appartamento

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, finalizzati, nell’occasione, alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di stupefacenti e dei furti in abitazione.

L’impegno della Questura di Parma nel controllo del territorio continua ad essere massimo, nell’ambito dei servizi straordinari di Controllo del Territorio della Polizia di Stato, infatti, nella serata di ieri sono stati svolti diversi controlli.

Verso le 21.30 circa della serata di ieri, lunedì, durante il pattugliamento della zona San Leonardo, nell’effettuare un controllo nei confronti di cittadini stranieri, uno di questi, dopo aver scagliato la bicicletta a terra ed essersi messo alla fuga, veniva rincorso da operatori della Questura, che dopo diverse centinaia di metri riuscivano a bloccarlo. Il soggetto veniva quindi accompagnato per l’identificazione in Questura, dove poi veniva denunciato per violazioni inerenti la normativa sugli stranieri.

Il servizio, ha visto impiegati, oltre che personale della Polizia di Stato della Questura di Parma, con particolare riferimento alle volanti dell’U.p.g e S.p., anche pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e della Polizia Municipale di Parma.

Il servizio ha interessato, mediante un intervento congiunto di tutte le forze sul territorio, oltre alla zona S.Leonardo, anche la zona sud della città, con studiati posti di controllo agli ingressi e alle uscite della città.

Qualche numero sui controlli svolti, sono state identificate circa 50 persone e controllati 27 veicoli.

Tale attività, proseguirà, sempre con il massimo impegno nelle prossime settimane.