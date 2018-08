Nuovi finanziamenti per le piste ciclabili di Parma

Un nuovo finanziamento ottenuto dall’Amministrazione Comunale per ampliare la rete di piste ciclabili. Assessora Benassi soddisfatta del risultato ottenuto : “continuano i lavori di questa amministrazione per la messa in sicurezza, rigenerazione e ampliamento della rete di piste ciclabili in città. Grazie al finanziamento di ulteriori € 225.000 ottenuti dalla Regione Emilia Romagna al via l’iter per realizzare il completamento della pista ciclabile su Via La Spezia. Nello specifico, il tratto interessato dai lavori partirà dal Centro Cavagnari fino alla rotatoria davanti alla SIDEL e Vigheffio. Rendere ciclabile questa arteria strategica per la viabilità cittadina e renderla sicura per le biciclette che la percorreranno è l’obiettivo di questo intervento che si inserisce in una visione di città a misura di pedoni e ciclisti”.

L’intervento verrà attuato con il 50% di contributo della Regione Emilia Romagna e 50% a carico del Comune di Parma, Settore Mobilità ed Energia. Con l’accesso ai finanziamenti regionali del Piano Nazionale di Sicurezza Stradale, piste ciclabili e con un impegno di spesa da parte dell’Amministrazione (il Piano Triennale Opere Pubbliche conta su un quadro economico che vede stanziati un totale di 450.000 euro). Dopo il passaggio in Giunta, si innescherà il procedimento amministrativo per concretizzare l’intervento su questo importante snodo di viabilità.