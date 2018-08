Una donna di 44 anni è stata assassinata oggi nel Parmense.

Filomena Cataldi, una donna di 44 anni, è stata picchiata e uccisa a San Polo di Torrile in via Romagnoli dopo una discussione per questioni condominiali.

Il presunto omicida, fermato dai Carabinieri, è un 36enne di nazionalità cinese che si sarebbe introdotto in casa della donna e l’avrebbe colpita violentemente e poi strangolata e accoltellata.