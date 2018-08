Barbieri scrive al Vescovo e al Rettore: “Avanti con l’economia circolare”

Continua l’attività di sensibilizzazione di Francesco Barbieri, fondatore dell’ex Comitato GCR contro l’inceneritore di Parma, che in questi giorni ha preso contatti con il Vescovo e il Rettore di Parma.

Caro Don Enrico,

e p.c. Prof. Paolo Andrei,

Allego lettera inviata ad alcuni imprenditori del territorio (leggi).

In questi anni ci sono passati sotto al naso uomini che agiscono con animus politicus, che virano dal codice deontologico, che non perdono il vizio di estrapolare, che deliberano in così smaccato contrasto…

Alcuni li hai addirittura tollerati nel centro di etica ambientale ( sic! )

Ora, non vorrai mica imbastire tavoli sull’economia circolare con gli stessi sporcaccioni o incapaci di ieri?!

Economia circolare, dalla culla alla culla…sono temi altissimi del presente e futuro, non possiamo lasciarli nelle mani di mediocri del passato.

Il passato è passato, amen!

Grandi temi a grandi spiriti, liberi, indipendenti e ultra preparati.

Dai caspita!

Francesco Barbieri