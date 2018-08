Francesca Gambarini (FI): “Solidarietà a Salvini”

“La notizia dell’indagine della Procura di Agrigento sul ministro Salvini e sul suo Capo di Gabinetto lascia davvero basiti. La magistratura, ancora una volta, interviene in vicende in cui non dovrebbe interferire. Mi auguro che non sia il preludio a una nuova stagione di scontro tra politica e magistratura. Che abbiamo già vissuto all’epoca dei Governi Berlusconi e di cui certo non abbiamo bisogno”. Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Fidenza.