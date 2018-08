Spal-Parma 1-0. D’Aversa: “Dobbiamo migliorare dal punto di vista fisico e mentale”

Spal-Parma 1-0

Marcatori: 49′ Antenucci (S).

SPAL: Gomis, Cionek, Missiroli (18′ st Luiz Everton), Antenucci (cap.), Kurtic, Vicari, Felipe, Schiattarella (29′ st Valdifiori), Lazzari, Petagna, Fares (36′ Costa).

A disposizione: Thiam, Milinkovic-Savic, Djourou, Simic, Valoti, Moncini, Dickmann, Paloschi, Viviani.

All.: Semplici.

PARMA CALCIO 1913: Sepe, Iacoponi, Stulac, Da Cruz, Barillà (34′ st Dimarco), Gobbi (29′ st Gervinho), Di Gaudio (18′ st Ceravolo), B. Alves (cap.), Gagliolo, Inglese, Grassi.

A disposizione: Frattali, Bagheria, Deiola, Sierralta, Gazzola, Rigoni.

All.: D’Aversa

Arbitro: Sig. Daniele Orsato di Schio. Assistenti: Sigg. Giorgio Schenone di Genova e Dario Cecconi di Empoli. IV Uomo: Sig. Luigi Nasca di Bari. V.A.R: Marco Serra di Torino. A.V.A.R.: Sig. Filippo Valeriani di Ravenna.

Note – Calci d’angolo: 7-2. Ammoniti: Kurtic (S), Stulac (P), Lazzari (S), Felipe (S), Petagna (S), Barillà (P). Recupero: 2’pt, 5’st.

Al termine del match concluso 1-0 contro la Spal, Mister Roberto D’Aversa ha incontrato i giornalisti nella sala stampa del “Dall’Ara” di Bologna.

Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto bene nel primo tempo, ma dopo il loro gol non abbiamo avuto reazione, per poi negli ultimi 10 minuti creare un paio di occasioni ma più per forza d’urto che per costruzione di gioco. Le nostre condizioni fisiche? La situazione la conosciamo, ci vorrà del tempo per far sì che la squadra raggiunga una condizione ottimale. Fino a che il risultato era in equilibrio ci siamo ben comportati, ma dopo essere andati sotto mi aspettavo che continuassimo a giocare per cercare di mettere in difficoltà una squadra come la Spal ben organizzata e che non ti fa giocare bene, ti aspetta e non ti concede nulla. Dopo l’ultima occasione sul finale di Inglese siamo qui a rammaricarci per il risultato, dobbiamo migliorare sotto l’aspetto fisico ma anche la tenuta mentale: ci capiterà di restare sotto con il risultato in partita, dovremo essere bravi in quel caso a fare gioco e reagire”.

“Contro l’Udinese si è pagato lo scotto del Var, mentre il secondo gol lo abbiamo preso in ripartenza per la volontà di segnare noi, si è trattato di un errore di equilibrio, non per un problema di atteggiamento: oggi invece mi aspettavo una reazione diversa. Dobbiamo riflettere sul fatto che per reagire ci vuole una condizione fisica ottimale, oltre al fatto che l’avversario quando è in vantaggio ti concede ancora meno. Lavoriamo quindi sull’aspetto fisico e mentale, cercando di creare una mentalità anche quando si va sotto nel risultato. Gervinho? Ha fatto abbastanza bene, le sue qualità le conosciamo, deve recuperare la condizione fisica ottimale, dobbiamo continuare a lavorare sugli aspetti positivi che in queste due gare si sono visti e migliorandone altri, in Serie A alla minima occasione ti castigano”.

“Se la gara contro la Juventus ci ha distolto l’attenzione? Parma è una città vive per alcune gare speciali, come ad esempio in passato abbiamo vissuto il derby con la Reggiana. So quanto ci si tiene a questa partita, noi però abbiamo pensato alla Spal: dispiace perché è andata male, pensiamo ora a un’altra gara dura, nonostante tutte le difficoltà dovremo cercare di fare punti anche con squadre più attrezzate”.

“La Spal è più avanti di noi sia per quanto riguarda la condizione fisica che per il livello di conoscenza tra i giocatori, visto che hanno lavorato in ritiro tutti insieme, parliamo di una squadra che ha fisicità ed è ben organizzata, ma credo che noi abbiamo il potenziale per cercare di recuperare. Non sempre possiamo fare la gara come nel primo tempo oggi, lavoriamo su questo aspetto: se andiamo in difficoltà dobbiamo essere bravi a cercare di subire meno, come fa in questo momento la Spal”.