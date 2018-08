X edizione della Summer School Emilio Sereni a Casa Cervi

Nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, giunge alla X Edizione la Summer School sul paesaggio intitolata a Emilio Sereni, il più importante storico del paesaggio agrario italiano. La scuola sarà inaugurata il 28 agosto 2018 presso la sede dell’Istituto Alcide Cervi a Gattatico (Reggio Emilia), sulla base di una convenzione scientifica tra lo stesso Istituto e tredici atenei italiani, con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con la collaborazione di molte altre importanti istituzioni locali e nazionali. Si tratta di una delle più significative esperienze formative sul paesaggio, che richiama studiosi afferenti a diverse discipline e operatori impegnati nei campi della scuola e della formazione, dell’amministrazione pubblica, dei musei e del territorio.

Al via martedì 28 agosto 2018 alle ore 16 a Casa Cervi la decima edizione della scuola con la lectio magistralis di Marc Augé, noto antropologo francese, già directeur d’études presso L’École des hautes études di Parigi.

Ore 16.00 SESSIONE INAUGURALE

Saluti istituzionali

Albertina Soliani Presidente Istituto Alcide Cervi

Stefano Bonaccini Presidente Regione Emilia Romagna

Giammaria Manghi Presidente Provincia di Reggio Emilia

Dino Scanavino Presidente CIA – Agricoltori Italiani

Lectio magistralis di Marc Augé “Paesaggio e società”

Presentazione della decima edizione della Summer School Emilio Sereni Rossano Pazzagli, Università del Molise, Direttore della Summer School.

Ore 18.00 Cerimonia di consegna borse di studio a cura degli Enti sostenitori.

A seguire APERTURA DELLE MOSTRE

UN TESORO DI SUOLO

Una mostra sul valore del suolo e sulla necessità di intraprendere la strada della rigenerazione per compensare ciò che abbiamo già irrimediabilmente consumato. Attraverso un racconto sulle sue funzioni e le suggestioni fotografiche di Valle Marco. La mostra è a cura di Legambiente Emilia Romagna ed è realizzata nell’ambito del progetto europeo “SOS4Life – Save our soil for Life”.

EMOZIONI – E’ una lama sottile lo sguardo sul paesaggio che esplode

Mostra personale di Costantino Morini

Costantino Morini ha frequentato l’Istituto d’Arte a Reggio Emilia dove è nato il suo amore per il colore. Esplora il nostro Appennino dove raccoglie i doni preziosi della natura. Guardare il silenzio e ascoltare sono le sue ispirazioni per far nascere in chi osserva un’emozione, personale, unica e speciale. Sbattendo i colori, usando la natura come musa, cercando foglie, cortecce e colori, vuole trasmettere emozioni, positive o negative, ma sempre personali.

Dalle ore 19

PRESENTAZIONE del libro di Adelmo Cervi (con Giovanni Zucca) “Io che conosco il tuo cuore. Storia di un padre partigiano raccontata da un figlio”. Sarà presente l’autore. Introduce Albertina Soliani, Presidente Istituto Cervi.

CENE A TEMA per il 2018 Anno del Cibo italiano

Quest’anno, nell’ambito dell’Anno dei Cibo italiano, la Summer School Emilio Sereni ha voluto caratterizzare e valorizzare le proposte culinarie. I pranzi saranno infatti curati dalla gastronomia “Peccati di gola”, mentre le cene saranno l’opportunità per una presa di coscienza del valore del nostro patrimonio enogastronomico, che integra ambiente, paesaggio, artigianato e cultura. Un patrimonio che mette al centro l’importanza del cibo per salute e qualità del vivere, e che attribuisce alla sostenibilità dei territori, nella produzione alimentare e nell’innovazione, un valore primario nel nome della tradizione. Un mezzo per conoscere, condividere, confrontarsi, e praticare democrazia anche a tavola! Il 28 agosto alle ore 21 il primo appuntamento: la Cena della Tradizione, i piatti della genuinità a cura del Panificio-Pasticceria Magnani Romano di San Secondo Parmense. Si prosegue nei due giorni seguenti, sempre alle ore 21: il 29 agosto la Cena Alternativa con l’azienda agricola Arte e lo chef Filippo Dodi, e il 30 agosto Cappelletti e Democrazia, a cura dell’Associazione Cappelletto Reggiano.

SUMMER SCHOOL EMILIO SERENI – X EDIZIONE 2018

L’edizione di quest’anno, dal titolo “Paesaggio e democrazia”, si pone l’obiettivo di esaminare le dinamiche del paesaggio, in particolare dei territori rurali, in relazione al governo delle sue trasformazioni e al valore culturale e civile dell’impegno paesaggistico. La Scuola è diretta dal prof. Rossano Pazzagli, docente di storia del territorio e dell’ambiente all’Università del Molise, anche membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Cervi, che inaugurerà i lavori insieme alla Presidente dell’Istituto Cervi, Albertina Soliani, e al noto antropologo francese Marc Augé, che terrà la lectio magistralis di apertura. Durante le giornate di studio, lezioni, seminari, mostre, incontri, laboratori e visite presenteranno il paesaggio come ambito dal quale osservare la qualità della politica e della democrazia. Una sessione finale di due giornate, l’1 e il 2 settembre, si terrà a Caldarola (Macerata)a seguito dell’impegno assunto il 30 settembre 2017 dagli Organi dell’Istituto Cervi, riunitisi in seduta straordinaria con le istituzioni e le realtà associative locali, per una collaborazione concreta ad un anno dal sisma che aveva gravemente colpito la zona.Il 1° settembre la lectio magistralis di Claudio Pettinari, Rettore dell’Università di Camerino, aprirà a Caldarola i lavori del Convegno “Ricostruzione, paesaggio e democrazia” con studiosi e amministratori che si confronteranno sulla rigenerazione paesaggistica e democratica nei territori del terremoto.

La Scuola si rivolge in particolare a docenti, studenti e dottorandi, come pure ad amministratori, pianificatori, tecnici, funzionari del territorio e delle pubbliche amministrazioni e si propone concretamente come snodo fra ricerca, scuola, cittadinanza attiva e governo del territorio.

“Un’opportunità in più – sottolinea il prof. Rossano Pazzagli – per sviluppare la conoscenza del paesaggio come patrimonio culturale e civile e come risorsa per ridare slancio all’Italia rurale.” La Summer School prevede anche borse di studio per studenti e l’acquisizione di crediti professionali e universitari.