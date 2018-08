Il Questore Pier Riccardo Piovesana va in pensione e questa mattina è stato ricevuto dal sindaco, Federico Pizzarotti, che gli ha consegnato il Sigillo della Città di Parma in segno di riconoscenza.

Il primo cittadino ha ringraziato il Questore uscente per l’impegno profuso a favore della città ed ha ricordato la proficua collaborazione messa in atto in questi anni tra Comune e Questura di Parma con importanti sinergie di azione, soprattutto in tema di sicurezza e ordine pubblico.