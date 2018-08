Due giorni di sport, musica e solidarietà nel ricordo di Emiliano Fontana

Si rinnova l’appuntamento con la 8ª edizione “Parco in festa”, manifestazione organizzata dalla cooperativa Gruppo Scuola e dal Circolo Minerva, in collaborazione con la società sportiva Circolo Minerva A.S.D. e con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di Parma.

La festa si terrà sabato 1 e domenica 2 settembre nel Parco e al Centro Giovani Montanara, in via Pelicelli 13/a. Si svolgerà in concomitanza con la corsa podistica competitiva “Montanara Running” e con la “Montanara Kids”, a sottolineare il forte radicamento dello sport nella vita del quartiere. Nel corso della due giorni sono in programma attività di carattere sportivo, ludico, ricreativo e musicale, volte ad offrire un’occasione di ritrovo e aggregazione alle famiglie residenti nel quartiere, senza dimenticare la solidarietà. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza al fondo in ricordo di Emiliano Fontana, ragazzo che frequentava il Centro Giovani, prematuramente scomparso. Ad invitare alla partecipazione di questa ricca due giorni sono stati il Vice Sindaco Marco Bosi, anche Assessore allo Sport, l’Assessore alla Cultura Michele Guerra, il delegato alla Partecipazione Giovanile Leonardo Spadi, il Consigliere di Forrest Group circolo Minerva Massimo Pollastri e Luca Oppici, di Gruppo Scuola coordinatore del CAG Montanara.

“Si tratta di un’iniziativa che coinvolge aspetti diversi” ha detto il Vice Sindaco Marco Bosi in conferenza stampa “dallo sport, con una corsa che riscuote numeri di rilievo, alla socialità, che mostra lo spirito di un quartiere dove la partecipazione è la regola dei residenti, e dove le associazioni si impegnano costantemente per creare occasioni da condividere”

“Il Montanara è un modello, un esempio di quartiere rigenerato dove le persone si rimboccano le maniche per offrire momenti di tempo insieme” ha commentato l’Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Michele Guerra “ La nostra città non vive solo di eventi, ma può contare felicemente anche su azioni culturali che partono “dal basso”, che portano a nuova vita i quartieri, che fanno incontrare le persone e danno alla città un tempo nuovo. Il Parco in Festa è uno di questi appuntamenti.”

Luca Oppici di Gruppo Scuola, che anima il Centro Giovani, che sarà il cuore musicale del weekend di festa ha sottolineato come “si rinnova un momento che si ripete ormai da otto anni e che mostra un incontro intergenerazionale con i ragazzi volontari insieme agli adulti nelle attività necessarie alla manifestazioni, con i ragazzi della Music Factory che offrono a tutti la loro musica”.

Sul fronte sportivo Massimo Pollastri di Forrest Group ha detto soddisfatto come la Montanara Running, nei 10.000 mt, stia rincorrendo le adesioni della Cariparma “I numeri crescono anno dopo anno. Sono gare entrate nella tradizione della città, eventi che segnano la ripresa dell’attività dopo la pausa estiva. Inoltre al Montanara la caratteristica di festa di quartiere ci ha suggerito l’introduzione di una corsa dedicata ai più piccoli e momenti spettacolari per tutti. Quest’anno avremo nel talk show prima della partenza il racconto di Eyob Faniel Ghebrehiwet, italo eritreo che ha debuttato in azzurro nella coppa Europa dei 10.000. Eyoib è in Italia dal 2004 e ha iniziato a correre all’alba prima di iniziare il suo lavoro di manutentore di piscina. Lo sport è anche racconto ed esempio”.

La festa si terrà sabato 1 e domenica 2 settembre nel Parco e al Centro Giovani Montanara in via Pelicelli. La due giorni sarà contrassegnata da cucina tipica, l’esibizione, sabato sera, delle band giovanili le 2ès e gli Elly’s Ghost del Music Factory ed, alle 22, i “Figli dei Fuori” Live. Domenica 2, torta fritta e salume sia a pranzo che a cena con possibilità di asporto e musica live con l’orchestra “I Giramondo”. Sempre domenica 2 settembre, è in programma “MontanaraExpo”. Durante la manifestazione saranno presenti stand espositivi. A partire dalle 16 e fino alle 18, presso il punto iscrizioni, sarà possibile iscriversi alla Montanara Running. Alle 18.15, nell’ambito delle iniziative legate ad “Aspettando la Montanara Running”, è previsto un aperitivo con Eyob Faniel, atleta della Nazionale Italiana di Atletica Leggera.

Sabato 1 settembre – 8° Edizione di Montanara Kids – dalle 16.30. La corsa è riservata ai bambini (maschi e femmine) nati negli anni 2007 – 2012.

L’8° Montanara Kids seguirà il seguente programma: alle 16:30 bambini nati nel 2011 – 2012 sulla distanza di 200 m; alle 16:40 bambine nate nel 2011 – 2012 sulla distanza di 200 m; alle 16:50 bambini nati nel 2009- 2010 sulla distanza di 400 m; alle 17:00 bambine nate nel 2009 – 2010 sulla distanza di 400 m; alle 17:10 bambini nati nel 2007 – 2008 sulla distanza di 600 m; alle 17:20 bambine nate nel 2007 – 2008 sulla distanza di 600 m. Iscrizioni: sabato 1° settembre dalle 15:30 alle 16:15 sul posto (via Pelicelli), oppure con preiscrizione via e-mail entro le h. 24:00 di venerdì 31 agosto indicando nome, cognome e anno di nascita del partecipante. L’iscrizione è gratuita. Ai partecipanti sarà donata una t-shirt ricordo dell’evento ed una medaglia realizzata manualmente dal popolo Saharawi:http://www.saharawi.info/ – http://www.helpforchildren.it/. Fra tutti i partecipanti saranno estratti a sorte 3 buoni spesa del valore di 100 € ciascuno. Per agevolare gli organizzatori è possibile effettuare la preiscrizione via e-mail (in caso di impegni dell’ultimo momento, potrete sempre disdirla per e-mail). info@forrestgroupminerva.it

Domenica 2 settembre – 10ª Montanara Runnnig. Ritrovo in via Pelicelli alle 8; partenza alle 9.15. E’ organizzata dalla società sportiva “Circolo Minerva A.S.D.”, con il patrocinio di Comune di Parma, Provincia di Parma, Forrest Group Arci Minerva e Fidal – Federazione Italiana di Atletica Leggera. E’ una manifestazione podistica competitiva di 10 chilometri, certificata regionale maschile e femminile, gara valida come 20ª prova del circuito provinciale di Parma di corsa su strada 2018. Le iscrizioni si possono fare sabato 1 settembre dalle 16 alle 18 al Montanara Expo, oppure il giorno della corsa, fino a 15 minuti prima della partenza; costo iscrizione 5 euro. Per info: info@forrestgroupminerva.it e Fabrizio: 338 – 7770768