Salvini non si ferma più, e la sua pagina Facebook raggiunge numeri impressionanti

Un mese fa ParmaDaily aveva pubblicato un articolo che documentava come la pagina Facebook di Salvini dominasse in Rete a livello mondiale con 2.6 milioni di interazioni alla settimana (dati ufficiali forniti da Facebook) (leggi Matteo Salvini dominatore assoluto del web: la sua pagina Facebook è la più seguita al mondo).

Facebook definisce e calcola le interazioni come “il numero delle volte in cui le persone hanno interagito con i tuoi post mediante ‘mi piace’, commenti, condivisioni e molto altro”. Le interazioni sono il parametro più significativo per giudicare la potenza di una pagina Facebook (perchè collegato alla copertura e alla viralità dei post, ovvero all’effetto moltiplicatore della diffusione), ben più del numero assoluto dei “mi piace”, che è sterile perchè per la stragrande maggioranza composto da utenti ai quali l’algoritmo di Facebook neppure fa visualizzare i post della pagina perchè da tempo non interagiscono con essa.

Orbene, sarà per la nave Diciotti, per l’avviso di garanzia, per Orban o per lo stupro di qualche straniero, ma questa settimana la pagina di Salvini ha ottenuto 4,6 milioni di interazioni, 5 volte più di quella di Di Maio, 3 volte quella di Donald Trump.

Numeri impressionanti. Ed è su questi numeri che Salvini sta costruendo il suo consenso.

Andrea Marsiletti