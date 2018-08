A Fidenza si impara a massaggiare il bebè grazie all’Asp

Il male al pancino per le coliche gassose o la stitichezza, il fastidio alle gengive perché sono in arrivo i primi dentini… sono alcuni dei tipici disturbi dei neonati che possono essere alleviati facilmente, con un buon massaggio.

Per imparare le tecniche corrette, l’Azienda USL di Parma in collaborazione con il Centro per le Famiglie ASP distretto di Fidenza organizza un corso gratuito aperto ai genitori di bimbi tra uno e cinque mesi.

Con l’obiettivo di iniziare gli incontri in autunno, le iscrizioni sono già aperte.

Per partecipare, è necessario scrivere a centroperlefamiglie@aspdistrettofidenza.it oppure chiamare il numero 0524.525076 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il giovedì anche dalle 15 alle 19.

Il corso è tenuto dai professionisti della Medicina riabilitativa dell’AUSL. Sono previsti 5 incontri, uno a settimana, che si svolgeranno nella sede del Centro per le Famiglie, in via Nenni n. 52, a Fidenza.