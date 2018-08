Riprende l’attività dei Consigli dei Cittadini Volontari dei vari quartieri della città, dopo la pausa estiva. Di seguito l’elenco delle sedute convocate.

Il Consiglio dei Cittadini VolontaRi dell’Oltretorrente si riunisce mercoledì 29 agosto, alle ore 20.45, nella sede di borgo Santa Caterina 3, tra gli argomenti trattati, lo stato dell’arte sull’organizzazione delle iniziative Verdi OFF e la situazione Parco Ducale. Il Il CCV Lubiana si riunirà giovedì 30 agosto, alle 21, nella sede di via Zarotto n.18, tra gli argomenti trattati vi saranno l’aggiornamento sull’iniziativa, con finalità informative, della Protezione Civile, prevista il 30 settembre, e l’aggiornamento sulle iniziative del Quartiere Lubiana a Settembre: Sagra e Palio e l’attività delle Commissioni, oltre ad un focus sul Controllo di Vicinato. E’ previsto anche l’esame di eventuali segnalazioni pervenute da cittadini.

Il CCV del Quartiere Cittadella si riunirà lunedì 3 settembre, alle 20,45, nella sede di via Bizzozero 19, tra gli argomenti tratti, il confronto con gli Assessori Michele Alinovi e Tiziana Benassi su tematiche riguardanti urbanistica e viabilità. Il CCV del Quartiere Pablo si riunirà martedì 4 settembre, alle 21, nella sede di via Marchesi 35, e tratterà tematiche legate alla sicurezza. Il CCV del Quartiere Molinetto si riunirà mercoledì 5 settembre, alle 20,30, nella sede di Via Argonne 4, dove si parlerà dell’organizzazione dell’Assemblea dei residenti del Quartiere Molinetto e della creazione di una terza commissione dedicata alle tematiche sociali.

Il CCV del Golese si riunirà mercoledì 5 settembre, alle 20,30, nella sede in via Provinciale 159 a Baganzola, e tratterà delle modalità di organizzative dell’incontro pubblico sul controllo di vicinato fissato per il 13 Settembre, alle 20,30 al circolo AICS di Fognano.