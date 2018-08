Blocco per Diesel Euro 4, Rainieri bacchetta la Regione: “Meglio limitarlo agli Euro 3 e dare più incentivi per le rottamazioni”

“Ripensare il blocco della circolazione per i diesel euro 4 e aumentare gli ecoincentivi per le rottamazioni”. È quanto chiedono i Consiglieri regionali del Gruppo Lega Nord Emilia e Romagna in una interpellanza alla Giunta regionale che ha come primo firmatario il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa Fabio Rainieri.

“La Lombardia, che come l’Emilia-Romagna è vincolata al Nuovo Accordo per la qualità dell’aria nel bacino padano, ha adottato una politica per ridurre l’inquinamento da circolazione stradale diversa e secondo noi migliore rispetto a quella voluta dall’amministrazione regionale PD guidata da Bonaccini – ha spiegato Rainieri – Infatti a Milano e negli altri centri urbani lombardi sopra i 30.000 abitanti non scatterà dal prossimo 1° ottobre il blocco della circolazione dei diesel euro 4 ma rimarrà il limite per gli euro 3. Inoltre la Giunta guidata dal leghista Attilio Fontana sta spingendo molto sugli incentivi per la rottamazione della auto più inquinanti e il correlato acquisto di veicoli a minore impatto ambientale tra i quali vengono inclusi anche quelli con motore a benzina di ultima generazione.

Per tutte quelle nuove auto, inoltre, è prevista l’esenzione dal bollo per tre anni. Si tratta di iniziative che vanno soprattutto incontro alle esigenze dei cittadini con la fasce di reddito più basse che posseggono molte auto diesel euro 4 o comunque con una tecnologia non più all’avanguardia, ma ancora in buono stato e hanno difficoltà a cambiarle se non sono fortemente incentivati. In Emilia-Romagna, invece, le politiche regionali sono come sempre meno pragmatiche. E non solo per il divieto di circolazione esteso ai diesel euro 4 ma anche perché gli incentivi sono molto più timidi limitandosi al sostegno esaurito nel 2017 per la rottamazione di soli vecchi veicoli commerciali e al rimborso per tre anni del bollo auto per le ibride acquistate nel 2018 e nel 2017 (per le auto acquistate in quest’ultima annata l’estensione è avvenuta grazie a una iniziativa che aveva come capofila il Consigliere regionale leghista Matteo Rancan)”.