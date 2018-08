Nuove ricette per i bambini, l’assessora Seletti alla mensa di Giocampus

“Sta per iniziare un nuovo anno scolastico e oggi vengono testate due nuove ricette nella mensa di Giocampus – spiega l’assessora ad Educazione ed Inclusione Ines Seletti, presente al momento del pranzo. “Abbiamo deciso infatti come Amministrazione di organizzare questo test, chiedendo a Camst e Giocampus di poter sperimentare con loro le nostre ricette, per valutare, insieme agli addetti ai lavori e ad un gruppo di genitori, gli ingredienti e la preparazione dei due nuovi piatti e verificare il livello di gradimento da parte dei bambini”.

Dalle cucine di Giocampus sono quindi uscite oggi due portate che i piccoli ospiti hanno potuto testare e valutare: un nuovo primo piatto mediterraneo con farfalle di pasta e pomodoro e un nuovo secondo (estremamente tradizionale per il nostro territorio) rappresentato dalla carciofa.

Ascoltando i bambini ed osservando i piatti vuoti anche dopo le richieste di bis si è intuito un ampio consenso nei confronti delle proposte, apprezzate anche dai genitori presenti che, compilando le schede di valutazione, hanno potuto suggerire alcune migliorie nella preparazione per rendere i cibi ancor più graditi ai piccoli.

“E’ importante che i bambini stessi – continua l’assessora Seletti – siano chiamati a testare i piatti, insieme agli addetti ai lavori e ai genitori. La volontà è quella di educare il gusto dei più piccoli, oltre che promuovere uno stile di vita sano, che passa significativamente dall’alimentazione, senza dimenticare la soddisfazione del palato”.