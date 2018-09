Processo Pesci per violenza sessuale, Pizzarotti: “Vogliamo costituirci parte civile”

Il sindaco Pizzarotti interviene sulla violenza sessuale che ha portato all’arresto di Federico Pesci e di uno spacciatore nigeriano: “Abbiamo passato tutte le documentazioni del caso alla nostra avvocatura. La nostra intenzione è di costituirci parte civile. Nel frattempo insieme alla Regione attiveremo la Fondazione Vittime di Reato per dare un sostegno alla vittima e alla sua famiglia.

In queste ore leggo molte voci e commenti fuori luogo, interroghiamoci piuttosto sul modello di società che vogliamo e su cosa ognuno di noi fa ogni giorno per renderlo possibile. Sono stanco di leggere farsi come “chi l’avrebbe mai detto”, dobbiamo tornare ad ammirare modelli positivi e normali di comportamento, e non ritenere “figo” chi vive sopra le righe e spesso sopra la legalità.”