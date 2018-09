Ambra (Uil): “Così non va! Proclamiamo lo stato di agitazione in Asp Ad Personam”

“Chiediamo un incontro al Prefetto di Parma perchè promuova un ‘tavolo di raffreddamento’ per riaprire la trattativa con Asp Ad Personam” dichiara il segretario della Uil FP di Parma Biagio Ambra, dopo che il suo sindacato ha interrotto le relazioni con Asp.

I motivi della rottura? “Sono tanti” spiega Ambra. “Si parte dalla carenza di organico che priva della necessaria sicurezza gli ospiti. Si pensi che in un turno notturno un solo infermiere si è dovuto prendere cura di 96 pazienti collocati in 4 piani. Le Agenzie interinali, che svolgono un ruolo sempre maggiore, non riescono a soddisfare le richieste. Mancano perfino guanti, mascherine, teli, sollevatori, lenzuola. Ci sono dipendenti inquadrati come diurnisti anche se fanno tre turni, altri che svolgono un lavoro da OSS sebbene inquadrati col livello inferiore di OTA. Per quanto riguarda gli incrementi salariali, invece di gratificare gli operatori in prima linea hanno foraggiato le posizioni dei dirigenti. Esiste poi un problema di corrette relazioni sindacali. Insomma, la situazione è drammatica”.

“Nell’ultima trattativa ho evidenziato tutte queste criticità e ripetuto all’Azienda che è da due anni che si parla delle stesse cose… ma purtroppo si parla e basta. Quindi il 1 agosto la Uil ha rotto il tavolo ed è andata via proclamando lo stato di agitazione” conclude Ambra. “Speriamo che l’intervento del Prefetto possa aiutare a riportare la situazioni nei giusti binari sindacali.”