Taglio del nastro per la “Mostriciattola” a Sala Baganza

Taglio del nastro, nella Sala convegni della Rocca Sanvitale di Sala Baganza, per l’edizione 2018 della “Mostriciattola”, l’esposizione dei dipinti realizzati dagli alunni del Corso di pittura e disegno dell’Università Popolare (sezione di Felino) sotto la guida di Luisella Bosi.

Una “Mostriciattola” che ha ben poco di mostruoso, caratterizzata com’è da opere che stupiscono per tecnica e bellezza. All’inaugurazione, alla quale sono intervenuti il sindaco di Felino, Elisa Leoni, l’assessore al Turismo di Sala Baganza, Cristina Merusi, e il presidente della Pro loco salese, Aldo Stocchi, che ha collaborato all’organizzazione dell’evento, tante persone hanno infatti potuto già apprezzare l’impegno e le abilità dei corsisti, alcuni dei quali particolarmente talentuosi.

Luisella Bosi, che ogni anno tiene il corso da novembre a maggio, oltre ad essere una conosciuta pittrice, ha insegnato per anni educazione artistica nella scuola secondaria. Il corso è strutturato su due livelli. Il primo prevede un percorso teorico per l’apprendimento delle nozioni fondamentali del disegno e della pittura con la sperimentazione delle varie tecniche di rappresentazione, per arrivare a realizzare delle opere secondo il carattere e le attitudini di ciascun allievo. Nel secondo, definito “avanzato”, si prosegue nell’apprendimento e nella sperimentazione per arrivare a caratterizzare la propria espressione e raggiungere l’autonomia. La “Mostriciattola” resterà aperta fino al 23 settembre e sarà visitabile dal mercoledì a domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’ingresso è libero e gratuito.