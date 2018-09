Minniti a FestaReggio. Fassino e Tagliavini intervengono sul rinnovamento della Sinistra

Comincia la terza settimana di FestaReggio con in programma importanti appuntamenti politici. Lunedì 3 settembre in Piazza Grande, alle ore 19, l’ex ministro degli Interni Marco Minniti e il direttore della Stampa Maurizio Molinari, profondo conoscitore del Medio Oriente, si confronteranno a FestaReggio sul tema “Mediterraneo di paura e speranza”, su come vincere le paure e difendersi dai populismi, vivere il presente con consapevolezza e dotarsi di strumenti per comprendere le profonde trasformazioni in atto. Il fermo alla nave “Diciotti”, il ruolo delle Ong, la gestione dei migranti: l’attualità vista con gli occhi di Minniti, che da ministro degli Interni affrontò questi problemi in prima persona. Introduce il confronto Maura Manghi, segreteria Pd Reggio Emilia.

Piero Fassino sarà in Festa lunedì 3 settembre in Piazza Grande alle ore 21 per presentare il suo ultimo libro “Pd davvero”, in conversazione con Andrea Tagliavini, vicesegretario Pd Reggio Emilia. Quello di Fassino è uno scritto come riflessione necessaria, condotta da chi il Pd ha contribuito a fondarlo, ne ha vissuto in prima persona ogni passaggio ed è tuttora impegnato sul fronte del rinnovamento della sinistra italiana ed europea.

“Sanità, innovazione e modelli di riferimento” sarà il titolo del dibattito in Spazio alle Idee, alle ore 20.30, tra Sergio Venturi, assessore alla sanità della Regione E-R, Andrea Costa, segretario Pd Reggio Emilia, Giammaria Manghi, sottosegretario alla presidenza della Regione E-R, e Gian Maria Fantuzzi, segretario circolo Pd Welfare e Sanità.

Lo sport è sempre più una questione di benessere e salute. Lunedì 3 Settembre alle ore 21.00 nella saletta UISP 70 in Libreria, Uisp indaga tutte le dimensioni dello sport insieme a Giovanna Russo e Roberto Meglioli, autori di “Questioni di ben essere” e “La società della Wellness” e Gianni Zobbi, responsabile provinciale del Centro Medicina dello Sport e promozione attività fisica Reggio Emilia.