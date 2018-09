Stop alla violenza sulle donne: la Cgil chiede giustizia e organizza un presidio davanti al Tribunale di Parma

4 settembre, in presidio con CGIL, CISL e UIL davanti al Tribunale di Parma

I recentissimi fatti di cronaca che hanno investito la nostra città, ultimi di una terribile spirale di brutale, reiterata e ingiustificata aggressione nei confronti delle donne e in generale delle persone più indifese, impongono una forte mobilitazione e una altrettanto tenace richiesta di giustizia da parte della comunità.

Interpretando questo sentimento, le segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL hanno promosso per domani, martedì 4 settembre, alle ore 17.30, un presidio davanti al Tribunale di Parma, in piazzale Corte d’Appello, 1, a cui sono invitati tutti coloro che credono occorra rivendicare, con fermezza e una forte assunzione di responsabilità da parte della collettività tutta, giustizia e rispetto per le vittime e una condanna esemplare per chi esercita abusi e violenze sui più deboli, unica condizione per avviare una svolta culturale e provare a sradicare quella sottocultura dell’abuso e della prevaricazione che le statistiche ci dicono rappresentare una vera e propria emergenza nazionale.