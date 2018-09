Consegnante le due nuove cucine alla Scuola dell’Europa

Sono state consegnate alla Scuola per l’Europe le due cucine che saranno operative per il nuovo anno scolastico: “Sono due le cucine accessoriate con tutti confort in dotazione alla scuola, una per la materna e l’atra per il ciclo primario e secondario.

Il plesso è stato costruito su un’area di 22mila metri quadrati ed è in grado di ospitare fino a 900 alunni, dalla scuola materna ai baccalaureati secondo l’ordinamento europeo e le due cucine risultano essere un elemento determinante per il buon funzionamento” ha commentato l’assessora ad Educazione e Inclusione Ines Seletti che, insieme all’assessore al Bilancio e Risorse umane Marco Ferretti, al direttore generale Marco Giorgi e al dirigente del Settore Servizi Educativi Roberto Barani ha consegnato alla scuola i due nuovi spazi.