Il nuovo Questore, Gaetano Bonaccorso, ha fatto visita questa mattina in municipio, dove è stato ricevuto dal sindaco, Federico Pizzarotti, e dall’assessore alla Sicurezza, Cristiano Casa. Con lui c’era anche il vice Questore vicario, Mario Felice Anelli. Si è trattato di un incontro cordiale e costruttivo in cui sono sono state gettate le basi della futura collaborazione tra Comune e Questura, sopratutto in tema di ordine pubblico e sicurezza.