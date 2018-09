Nell’estate eseguiti lavori in 18 scuole superiori della Provincia

Hanno riguardato 18 istituti i lavori eseguiti durante l’estate negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Parma prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, per un costo complessivo che supera i 1700 euro.

“Il Servizio Edilizia scolastica della Provincia ha fatto miracoli – afferma la Delegata provinciale al Patrimonio Michela Canova – con soli 5 tecnici ha organizzato la sistemazione di 18 istituti. E bisogna tener presente che le scuole superiori in gran parte possono rendere disponibili i locali per i lavori solo dopo l’esame di maturità, cioè dopo il 15 luglio. Inoltre una parte dei fondi è stata assegnata solo il 4 luglio, con la Variazione di bilancio della Provincia. Voglio sottolineare anche l’ampia collaborazione fornita dai dirigenti scolastici. Ci auguriamo che l’anno scolastico possa iniziare sotto i migliori auspici.”

GLI INTERVENTI

• Istituto Zappa Fermi di Borgotaro: consolidamento solaio primo piano

• Podere Bacarò di Fraore (Istituto Bocchialini): realizzazione cabina trasformazione energia elettrica

• ITIS Berenini di Fidenza: realizzazione nuovo laboratorio di Logistica

• Liceo Paciolo di Fidenza: realizzazione nuovo laboratorio linguistico

• Istituto Magnaghi di Salsomaggiore, succursale: consolidamento scala esterna

• Liceo Toschi: tinteggio aule

• Istituto Galilei di San Secondo: ristrutturazione copertura spogliatoi palestra

• ITIS Berenini di Fidenza: consolidamento copertura

• Liceo Romagnosi: realizzazione rete parapiccioni scala sicurezza esterna

• Liceo Sanvitale: ristrutturazione palestrina e realizzazione nuovo laboratorio informatica.

Tutti questi lavori hanno comportato una spesa complessiva di € 250.000

Inoltre:

– Liceo Marconi sede: lavori di consolidamento strutturale palestra, rifacimento spogliatori e servizi igienici – € 200.000

– Liceo Marconi succursale di via Gioia: lavori di rimozione amianto seminterrato – finanziamento Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto- € 50.000

– ITIS Da Vinci: realizzazione nuove aule locali ex sede Periti e scale di sicurezza- € 200.000

– IPSIA Levi: ristrutturazione locali ex mensa per realizzare tre laboratori – € 90.000

– IPSIA Levi: consolidamento solaio corridoio laboratori Moda – € 20.000

– Liceo Ulivi: terminati i lavori di ristrutturazione per l’ottenimento Certificato prevenzione incendi – Cpi – € 400.000

– Liceo Ulivi: tinteggio aule e bonifica seminterrato, asfaltatura cortile – € 30.000

– Sono inoltre in corso i lavori di ristrutturazione dell’ex deposito presso ITSOS Gadda di Fornovo per realizzazione LTO – progetto FAB LAB, (finanziamento Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto), termine dei lavori previsti per il 23 novembre 2018 per un importo complessivo di € 500.000