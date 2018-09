Giornata Mondiale di Prevenzione del Suicidio: anche il Telefono Amico di Parma fa la sua parte

Lunedì 10 settembre è la data scelta dall’Organizzazione mondiale della sanità, per ricordare la Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio. In molte sedi di Telefono Amico Italia verranno organizzati dei flash mob per sottolineare l’importanza dell’ascolto.

«Vogliamo ricordare a tutti – spiega Monica Petra, presidente di Telefono Amico Italia – con una pausa di riflessione a ritmo di musica, com’è possibile prevenire un fenomeno come quello del suicidio, tristemente attuale, magari proprio chiamando Telefono Amico Italia e parlando, confrontandosi con una persona preparata ad ascoltare anche i pensieri di morte, senza giudicare, e capace di dare il tempo all’aspirante suicida di riflettere su altre opportunità, di vedere la situazione con altri occhi. A volte è proprio la solitudine, l’incapacità di relazionarsi o di chiedere aiuto che sta alla base di questi gesti estremi. Spesso è proprio un estraneo, opportunamente preparato, che non conosce direttamente la situazione, a offrire un’altra via di uscita».

Come afferma Gabriele Moi, psicologo che si occupa della formazione permanente dei volontari di Telefono Amico Parma, il servizio di volontariato dell’Assistenza Pubblica di Parma: «Il suicidio è un atto individuale, ma ha conseguenze su tutti noi. Non è quasi mai una decisione improvvisa, ma è il frutto di lunghi e tortuosi ragionamenti, rimuginazioni, che diventano una risposta a situazioni personali di vita, particolarmente critiche, che la persona considera insormontabili. Appare quindi sempre più importante il ruolo svolto dai numerosi centri di ascolto telefonico, come Telefono Amico, poiché possono accogliere, sostenere e aiutare a rileggere il dolore e la sofferenza della persona che si trova a vivere una condizione di profondo disagio. Parlare della propria idea di suicidio con chi può accogliere questo dolore può essere di aiuto a spezzare l’isolamento angoscioso, il pensiero prima ambivalente e poi fisso del voler-dover morire o togliersi la vita».

***

Il Telefono Amico di Parma è nato il 19 giugno 1989 all’interno dei Servizi Sociali dell’Assistenza Pubblica di Parma. Offre a chiunque ne abbia l’esigenza uno spazio di dialogo telefonico. La relazione telefonica tra l’operatore volontario e la persona che chiama è sempre basata su: anonimato, accoglienza, rispetto reciproco e assenza di giudizi e pregiudizi.

Risponde tutti i giorni dell’anno, dalle 17 alle 23, al numero 0521-284344.