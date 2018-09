Tutti a scuola con lo zaino: raccolta per le famiglie in difficoltà

Quaderni, astuccio, zaino, penne e poi pennarelli, matite, copertine plasticate di ogni colore, album da disegno, carpette, compasso… ma quante cose ci vogliono per iniziare la scuola?

E quanto deve spendere una famiglia per mandare un figlio in classe con tutto ciò che serve? Si parla di svariate centinaia di euro: davvero troppi per chi già fa le acrobazie per vivere. Così, per tante famiglie (più di 1000 solo quelle seguite da Emporio), la prima campanella suona come un pensiero angosciante e, anche a Parma, centinaia di bambini rischiano di vivere con vergogna il primo giorno di scuola.

Per questo, gli Empori solidali di Parma, Lesignano e Borgotaro con la Caritas Diocesana, anche quest’anno non stanno a guardare e rilanciano la campagna Tutti a scuola con lo zaino. Zaino pieno, naturalmente.

Donare serenità ai piccoli scolari è semplice: basta portare materiale scolastico, usato e in buono stato o nuovo, in uno dei tantissimi luoghi della città coinvolti nella raccolta. La rete di solidarietà è grande e si amplia di anno in anno; oltre alle associazioni, sono coinvolte anche diverse scuole, parrocchie e aziende.

Ecco i luoghi di raccolta:

Emporio Solidale di Parma, via Veterani dello Sport, 3/A, capolinea autobus 13, lunedì 14-18. martedì e giovedì 10 – 18. Mercoledì e venerdì 10 – 15.

Empori di Lesignano Bagni e Borgotaro nella loro sede di distribuzione

Caritas Diocesana, piazza Duomo 3, da lunedì a sabato 9-12

Casa della Giovane, via Conservatorio 11, da lunedì a sabato 15 – 19 (0521 283229)

Centro Aiuto alla Vita, Strada Bixio 71, lunedì e martedì 9 – 12.30 e giovedì 9.30 – 12.30 15 e 15-17 (0521 233566)

Bar Circolo ANSPI “Corpus Domini”, via De Giovanni 8 c/o Corpus Domini, tutti i giorni eccetto il martedì, 7.30- 20,30 (0521 493519 Don Marco)

Parrocchia “S. Pellegrino” Strada Farnese 3 – Vigheffio, domenica dalle 11.00 alle 12.00 (0521 964413, don Luigi Mazzocchi)

Informagiovani Via Melloni 1/B Tel. 0521 218749 da lunedì a venerdì 9-13 15-18, giovedì 15-19

Centro Giovani Federale, Via XXIV Maggio, da lunedì a venerdì 15-19.

Spazio Giovani in Civica (ex Tana dell’Orso) c/o Biblioteca Civica, vicolo Santa Maria, da lunedì a venerdì 15-19.

INTERCRAL Parma, viale Caprera 13/a da lunedì a venerdì, (Mauro Pinardi, 0521 969637).

ADAS FIDAS Parma: Adas per la Vita, Banca Intesa San Paolo, Barilla, Bormioli Luigi, Bormioli Rocco, Cedacri, Cerve, Davines, Chiesi, Ferrovieri, Intercral, Scuola Albertelli Newton, Scuola per l’Europa, Schiaffino, Simonazzi, Zacmi (Ines Seletti).

PARROCCHIA DI BASILICANOVA e Mamiano (Monica Vezzani 338 3849691)

Orti Sociali Parma

Sindacati CIGL CISL UIL, presso le loro sedi.

I volontari provvederanno ad assemblare i kit scolastici, da distribuire ai bambini di elementari e medie attraverso gli Empori, le Caritas, le associazioni che sono a fianco delle famiglie in difficoltà.

La raccolta sarà attiva fino al 30 settembre con un appuntamento importante sabato 8 settembre con la colletta scolastica organizzata con Coop presso Eurosia, Centro Torri e Coop Gramsci. In quell’occasione, oltre al materiale didattico nuovo, i volontari raccoglieranno anche zaini usati.

Per saperne di più: Emporio Parma, Daniele 0521/1992673; Giacomo 349/3545976; Maurizio 338/8821333