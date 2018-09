“Settimana dell’integrazione”: presentato il programma della terza edizione

Dall’11 al 15 settembre quattro eventi promossi da CGIL Parma, Coordinamento Migranti CGIL Parma, Coordinamento Donne CGIL Parma, con la collaborazione di Gruppo Umana Solidarietà (GUS), Scandeberg e CIAC Onlus e con il patrocinio del Comune di Parma

Prende il via martedì 11 settembre, con l’evento dal titolo “Il lavoro integra: una testimonianza” la terza edizione della SETTIMANA DELL’INTEGRAZIONE, organizzata da CGIL Parma, Coordinamento Migranti CGIL Parma, Coordinamento Donne CGIL Parma, con la collaborazione di Gruppo Umana Solidarietà (GUS), Scandeberg e CIAC Onlus e con il patrocinio del Comune di Parma, ancora una volta per confrontarsi, discutere e scambiare idee, e con la rinnovata volontà di testimoniare come una seria politica sull’immigrazione, fondata sulla condivisione e il lavoro “in rete”, mirata ed efficace e non solo parlata, sia ancora possib ile in Italia.

Il primo incontro, in forma di dialogo con giovani migranti giunti in Italia come profughi e oggi integrati nella nostra collettività grazie al lavoro, è a cura di CIAC Onlus, il Centro immigrazione asilo e cooperazione internazionale di Parma e provincia, oltre che del Coordinamento Migranti CGIL Parma, e avrà luogo alle ore 17.30 presso l’EnoLibreria Chourmo, in via Imbriani, 56 a Parma.

“Ah, queste donne dell’est” è il tema del secondo appuntamento, organizzato per mercoledì 12 settembre, alle ore 11.00, presso la Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi, in Vicolo Asse, 5, dal Coordinamento Donne CGIL Parma: si tratta della presentazione del libro di Vera Slaven, “Mentre eri via” (ed. Luciana Tufani Editrice, 2018), che vedrà l’autrice dialogare con il giornalista Salvo Taranto di quel “mondo parallelo nuovo, molto energico, molto vivace, quasi effervescente, pettegolo quanto basta, per niente noioso: il mondo delle badanti dell’Est”.

“Un pallone per la legalità” è invece il quadrangolare multietnico di calcetto che torna anche quest’anno, venerdì 14 settembre, a partire dalle ore 16.00, presso il Campo CRAL Sanità Charlie Alpha in Via Casati Confalonieri, 20 e che vedà affrontarsi le squadre di CGIL Parma, GUS, Scanderbeg e CIAC Onlus.

Infine, sabato 15 settembre, alle ore 16.00, per l’ultimo evento dedicato a “La terra scommessa” (organizzato da Scanderbeg, Coordinamento Donne CGIL Parma, Coordinamento Migranti CGIL Parma), ci si sposta al Centro Culturale Edison, in Largo 8 Marzo, 9, con la proiezione del film documentario “La nave dolce”, di Daniele Vicari (2012), dedicato al fenomeno dell’emigrazione albanese verso l’Italia, terminanto il quale saranno portate testimonianze dal vivo.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti alla cittadinanza.