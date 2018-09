ParmaCup 2018: 11° Torneo Internazionale di Hockey Subacqueo

ParmaCup 2018 Undicesima edizione per il Torneo Internazionale di Hockey Subacqueo di Parma.

Quest’anno il torneo ospiterà 25 squadre provenienti da tutta Europa con alcuni esponenti da tutto il mondo.

È ormai giunto alla sua XI edizione il più grande Torneo Internazionale di Hockey Subacqueo d’Europa che si tiene a Parma con appuntamento annuale. Sabato 8 settembre, con fischio d’inizio alle ore 9.00, ben 25 squadre provenienti da tutta Europa si sfideranno nelle acque della piscina comunale G. Onesti di Moletolo per l’edizione 2018 della ParmaCup, organizzata dalla squadra parmigiana HSD Hockey Subacqueo Ducale attiva in questa disciplina dal 2001.

Da giugno scorso la squadra è affiliata al Circolo Inzani ASD, storica associazione parmense promotrice di attività e corsi legati al mondo dello sport, che proprio quest’anno festeggia i suoi 70 anni. Il torneo è per squadre di club con la più alta partecipazione di atleti da tutto il mondo: tra le 20 squadre iscritte per il torneo maschile/misto e le 5 squadre per il torneo femminile, alcune sono composte da giocatori di diversa nazionalità. Hockeysti da tutto il mondo si trovano a nuotare insieme accomunati dalla passione per questo sport e dalla voglia di partecipare al nostro torneo locale, molto conosciuto e apprezzato nel settore. La competizione si svolgerà durante tutta la giornata e terminerà alle 19.30 con la cerimonia di premiazione. L’ambito party quest’anno avrà luogo nella suggestiva sede della società Inzani e coinvolgerà più di 300 persone tra atleti, volontari e simpatizzanti.

La realizzazione è stata possibile grazie al patrocinio della FIPSAS provinciale, alla preziosa collaborazione dello staff del Circolo Inzani ASD e della società Coopernuoto nonché all’aiuto di numerosi volontari. La nostra città si conferma ancora una volta importante punto di riferimento nel panorama hockeystico internazionale richiamando atleti da tutto il mondo. Facciamo quindi un grosso “in bocca al lupo” alla squadra di casa, Circolo Inzani HSDucale, che anche quest’anno si è dimostrata tra le migliori d’Italia conquistando il terzo gradino del podio del Campionato Nazionale Italiano, e alle nostre ragazze che insieme ad altre atlete italiane parteciperanno al torneo femminile.

L’ingresso all’evento è libero e per i più curiosi consigliamo di portare costume ed occhialini per poter apprezzare lo svolgimento del gioco sott’acqua.