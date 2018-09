Terza edizione del Salsomaggiore Street Food Festival

Un viaggio tra sapori, musica e divertimento lungo tre giorni: da venerdì 14 a domenica 16 settembre, i migliori food truck d’Italia faranno tappa a Salsomaggiore Terme, lungo viale Romagnosi, centralissimo punto d’incontro per cittadini e turisti. Ad attenderli artisti di strada, concerti live, merende e cene all’aperto, cooking show, spettacoli e iniziative per i più piccoli.

Venti cucine in movimento porteranno la più variegata tradizione del cibo di strada, italiana e internazionale: picanhas brasiliane, polpette di carne e pesce, arrosticini, hamburger, panini e pizze gourmet, torta fritta e salumi, cannoli siciliani, tzatziki e waffles.

Ci sarà l’imbarazzo della scelta grazie ad un menù pensato per tutti i gusti, da assaggiare o assaporare lentamente nei pomeriggi con le merende e gli aperitivi, o a pranzo e a cena, per strada, immersi nel verde, sempre circondati dalla bellezza di Salsomaggiore Terme.

La prima giornata (venerdì 14) prenderà il via ufficialmente alle ore 17: aperitivi e merende con la musica del DJ set fino alle 19. L’inaugurazione si terrà alle 18.30 alla presenza delle autorità cittadine che potranno poi assistere al coinvolgente spettacolo di danza che accompagnerà i partecipanti fino alla cena, dove rientreranno in pista i DJ i quali penseranno poi a far decollare la serata con il “Party di fine estate” che dalle 21.30 fino all’una di notte animerà e colorerà il viale.

Alle 10 del mattino di sabato 15 riapriranno le cucine per rifocillare i convenuti e prepararli ad un grande pomeriggio che entrerà nel vivo alle 17 con gli spettacoli dei Buskers, gli artisti di strada sempre pronti a divertire e stupire grandi e piccini. Sottofondo musicale affidato alle sapienti mani dei DJ, dall’aperitivo fino alle 21, quando lo spazio e la pista saranno occupati dalla musica senza tempo del Jumbo Story che fino all’una di notte farà ballare nella mega festa nel centro di Salsomaggiore.

Domenica 16, per la serie “non c’è due senza tre”, sarà ricca di eventi e iniziative per tutti. A partire dai cooking show che dalle 10 (e fino alle 17) vedranno professionisti del settore food impegnati in appassionate lezioni per chiunque volesse fermarsi ad assistere. A seguire i buskers, l’intrattenimento bimbi e Salso LIVE che proseguiranno fino alle 20.30 quando inizierà l’immancabile Closing Party. Il tutto ovviamente affiancato dai profumi e dai sapori dei food truck operativi da mattina a sera.

Il Salsomaggiore Street Food Festival è organizzato da Confesercenti Parma con il patrocinio del Comune di Salsomaggiore Terme e la collaborazione di alcuni imprenditori del territorio.