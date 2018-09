21° Crédit Agricole Cariparma Running: in 6mila con le ali ai piedi

Sono Marleen Renders (Runcard) e Domenico Ricatti (C.S.Aeronautica) i vincitori della Mezza maratona rispettivamente con i tempi di 01:30:13 e 01:10:20. Oltre alla soddisfazione del traguardo hanno vinto il Trofeo Valparma Montanari &Gruzza e il Trofeo Gioielleria Oddi. Ma sono stati tanti i protagonisti che sono saliti sul podio della 21° Crédit Agricole Cariparma Running, appuntamento imperdibile della Crédit Agricole Cariparma Running, che ha visto Parma capitale della corsa. Ad aggiudicarsi la 30 Km della Duchessa, con il Trofeo Ara Iveco, sono stati Monica Pilla (Atl San Marco Us Acli) e Roberto Bianchi (Pico Runners) . Per quanto riguarda la 10 Km hanno tagliato per primi il traguardo conquistando il Trofeo Romani Isabella Morlini (Atl Reggio Asd) ed Italo Quazzola (Atl Casone). La manifestazione ha visto complessivamente la partecipazione di 6mila persone comprese gli oltre 600 piccoli grandi atleti che ieri hanno invaso il Campus Universitario per la Kids.

Il trofeo Guido Sani, dedicato allo storico cantore della Running, è andato a Chiara Cavalli e Fabio Lusuardi A consegnare il premio sono stati i figli e la moglie. Non poteva mancare la soddisfazione di Michele Ventura, presidente del Cus: “Parma è diventata capitale del running a misura di tutti. Ancora una volta, grazie alla Crédit Agricole Cariparma Running, la città si è gremita di atleti di livello così come di famiglie. Oltre alla corsa nel bello quest’anno abbiamo registrato una grande affluenza anche nella giornata di sabato grazie all’Expò e alle manifestazioni che l’hanno animato. Non possiamo che ringraziare Comune e Università, coorganizzatori dell’evento, il gruppo bancario Crédit Agricole Italia, come sempre al nostro fianco, ma anche e soprattutto i partner che grazie al sostegno e alla collaborazione hanno permesso un’altra edizione di successo. Un ringraziamento particolare va poi ai nostri volontari che dietro le quinte lavorano alacremente e alle nostre sezioni unite per la riuscita di una manifestazione in cui crediamo profondamente”.

“La Crédit Agricole Cariparma Running 2018 – ha dichiarato anche Franco Duc, Coordinatore Comunicazione del Gruppo Bancario Crèdit Agricole Italia – è stata un successo di sport e solidarietà. Grazie ai tantissimi che hanno partecipato alla “Corri per la Vita” sono stati raccolti circa 10mila euro, che il Gruppo Bancario Crèdit Agricole Italia raddoppierà e dividerà equamente tra le due associazioni.” Non solo sport – La Crédit Agricole Cariparma Running non è stata solo una corsa, ma molto di più. A partire dal contributo fondamentale devoluto quest’anno alle associazioni Avis Comunale di Parma e Polisportiva Gioco Parma, raccolto grazie a coloro che hanno partecipato alla 5 e 10 km Special “Corri per la vita”. Grazie alla loro generosità sono stati raccolti e aumentati dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia a 20mila euro ed equamente suddivisi tra le due associazioni. Durante le gare, sono stati impegnati oltre 500 volontari che si sono occupati di diversi aspetti il primo dei quali è stato il presidio del percorso, ma hanno gestito anche l’area ristoro, il deposito borse, docce e spogliatoi e infine hanno fatto da supporto alla segreteria. Sono uomini e donne appartenenti a diverse associazioni e coordinate da Walter Bagatti e dal suo staff: parliamo de i Marciatori Parmensi, Avis Cristo, Atletica Barilla, Gruppo Ciclistico Filippelli, Avis, Help for Children, Gruppo Alpini Parma, alcuni gruppi della Protezione Civile di Parma, Protezione Civile di Fidenza, Snupi, il Seirs Croce Gialla. E ancora, allo staff di Giocampus e alle sezioni sportive del CUS Parma. Oltre naturalmente a tanti amici che in forma personale hanno dato e daranno l’indispensabile supporto.

Un ringraziamento doveroso va ai partner che hanno reso possibile quest’iniziativa: dall’Università di Parma al Comune, e ancora Erreà, Iren, Net Project, Cetilar, Gruppo Gazzetta di Parma, Lanzi Traslochi, Rodolfi Ortolina, ArtCafè, Interspar, Barilla, Ara Iveco, Cavazzini, Birrificio Toccalmatto, Daigò, Romani, Valparma Montanari&Gruzza, Sessantallora, Gioielleria Oddi, Concessionaria Fratelli Lombatti, Reggiana Gourmet, Flo, Martini e Spugne, Cna Parma – Pieghe Perfette, Parmalat. Un ringraziamento in particolare alla Polizia Municipale che unitamente a tutte le forze dell’ordine hanno garantito la sicurezza lungo il tracciato.

È stata un due giorni molto ricca, con diversi eventi collaterali che hanno animato il centro storico cittadino con la sua piazza centrale divenuta il tradizionale cuore pulsante della manifestazione animata sabato e domenica da Radio Number One con lo speaker Roberto Mistretta e il suo mitico staff e dal commento tecnico sul palco di Roberto Brighenti.