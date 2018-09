Lavagetto (Pd) chiede conto al Comune delle entrate e delle uscite de “la cena dei Mille”

“A proposito della cena dei mille e della beneficenza, leggo che all’Emporio di Parma sono stati devoluti 10.800,00 euro quale saldo attivo dell’iniziativa. Bene!

Speravo che tutto l’incasso fosse devoluto all’emporio, ma purtroppo non è stato così.

Siccome però le entrate sono state molte di più, (85.000,00 euro dei biglietti, soldi degli sponsor, 10\20 mila euro dal Comune come contributo della rassegna “settembre gastronomico” di cui la cena fa parte), è troppo chiedere il conto della manifestazione?

Una specifica delle entrate e delle uscite, per capire meglio i costi?

Lo chiedo perché la cena ha avuto un costo collettivo rilevante (chiusura del centro, vigili urbani, Ivri, permessi ZTL, allacciamenti, pulizia, sicurezza ecc, oltre al contributo comunale) e per questo mi sarebbe piaciuto che tutto fosse stato devoluto in beneficienza. Diversamente il Comune avrebbe fatto meglio a devolvere all’emporio direttamente la somma che ha speso in contributo, personale ecc.ecc.

Siccome dai depliant diffusi, il Comune risulta il promotore dell’iniziativa spero che vorrà pubblicare l’intero dettaglio delle entrate e delle uscite e dei destinatari, inclusi, qualora ve ne fossero, i costi del sig. Cracco.”

Lo scrive su Facebook il capogruppo del Pd Lorenzo Lavagetto.