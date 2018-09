“C’era una volta… le barricate”: visita per i bambini

“C’era una volta… le barricate” è il titolo della visita guidata per bambini e bambine (6-11 anni) sui luoghi dell’Agosto 1922 che si terrà il 15 settembre a Parma a cura del Centro studi movimenti nell’ambito della Feste della Barricate antifasciste.

Protagonisti saranno i racconti di Margherita Becchetti e Michela Cerocchi.

Piazza dell’Annunziata – Parma

Questo il programma completo della XIX edizione:

Ore 15:30 – Apertura festa

Ore 16:00 – C’era una volta… le barricate

Visita guidata per bambini e bambine (6-11 anni) sui luoghi dell’Agosto 1922

Ore 18.00 Bolla Ciao

Spettacolo per bambini dagli 0 ai 174 a cura di Yuri, il Bollaio Matto

Ore 21.00 SS9 – storie della via Emilia

Spettacolo teatrale di Matteo Bacchini, con Rocco Antonio Buccarello, regia di Savino Paparella – una produzione del Teatro del Tempo.