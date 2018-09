Pizzarotti in campo a Roma contro il Governo “che scippa 18 milioni a Parma”

“Oggi alla Camera dei Deputati Italia in Comune dirà a questa maggioranza una cosa semplice e necessaria: stiamo investendo soldi già pronti per realizzare nuove biblioteche, nuove piazze, nuovi spazi di cultura e aggregazione nelle nostre periferie, che ogni giorno vivono situazioni di insicurezza e degrado. Ce l’hanno chiesto gli italiani. Voi col decreto milleproroghe volete scippare soldi agli italiani e alle periferie delle città per promesse elettorali che non realizzerete mai.

Chiederemo a tutti i sindaci d’Italia di seguire la nostra battaglia, che è una battaglia di buon senso. A #Parma vogliono scippare ai parmigiani 18 milioni di euro. Sarebbero serviti per ridare qualità al San Leonardo, al Montanara, all’Oltretorrente, al Cinghio e al Pablo. Non lo accettiamo. Ci vediamo a #Roma”.

Lo scrive il sindaco Pizzarotti sulla sua pagina Facebook.