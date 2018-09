Cavandoli e Campari (Lega): “Il Governo sta cercando di salvare i progetti delle periferie. Pizzarotti strilla”

Chiariamo subito una cosa: i soldi per le periferie che fanno gridare allo scippo Pizzarotti e i suoi non possono essere stanziati: lo ha detto Ia Corte Costituzionale che ha annullato tutti i decreti che prevedevano l’assegnazione di fondi senza sentire le regioni.

E’ stato l’ennesimo bluff di Renzi-Gentiloni.

Solo grazie all’attuale Governo i fondi saranno disponibili dal 2020.

Sul bando per le periferie a sinistra hanno fatto i furbi un po’ tutti.

Renzi e Gentiloni hanno promesso soldi che non potevano promettere, in vista della campagna elettorale facendo una regalìa ai comuni con una procedura che è stata dichiarata incostituzionale nell’aprile 2018.

I senatori PD hanno votato l’emendamento della maggioranza che rinviava i fondi al 2020, per poi strillare al furto.

Pizzarotti e i suoi hanno inserito nel bando periferie progetti come il completamento dell’Ospedale Vecchio di via D’Azeglio che probabilmente nulla ha a che fare con quel bando.

Tra tutti questi furbi, i veri recidivi però sono Pizzarotti, Alinovi e Bosi a cui abbiamo già provato a spiegare che i soldi per cui strillano adesso non possono essere stanziati.

Chiaramente noi parlamentari di Parma, che teniamo alla città, stiamo lavorando per trovare una soluzione che salvi i progetti – cosa non facile alla luce della sentenza della Corte Costituzionale – mentre Pizzarotti continua una polemica sul nulla, solo per trovare un posto al sole nella politica nazionale o forse perché le elezioni regionali in cui vuole fare la stampella del claudicante PD sono nel 2019 e spera in qualche progetto che faccia dimenticare ai parmigiani che in tutti questi anni non ha combinato proprio nulla se non lasciare la città in mano alla delinquenza e al degrado.

In tutto questo, quel che ci stupisce è che le associazione sportive si prestino a questa opera di disinformazione, ma conoscendo chi le ha coinvolte pensiamo che non gli sia stata raccontata tutta giusta.

Contiamo che i soldi per le periferie arriveranno anche a Parma, ma solo grazie all’attuale Governo.

Laura Cavandoli, deputato e Maurizio Campari, senatore della Lega