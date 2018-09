Festa provinciale dell’Arci: tra gli ospiti Bonaccini, Pizzarotti e Guerra

Sta per partire la prima edizione della FESTA ARCI PARMA che si svolgerà da giovedì 13 a domenica 16 settembre 2018 presso il Circolo Amici Colombofili (Strada dei Mercati 15/d – Parma).

La Festa è organizzata da Arci Parma e i suoi Circoli.

Quattro giorni di Festa ad ingresso libero, aperti a tutti e a tutta la Città, quattro giorni ricchi di incontri, presentazioni di libri, mostre e allestimenti, spettacoli dal vivo e Dj set, all’insegna della partecipazione, del confronto su temi della città e del buon divertimento.

E ogni sera, Tutti a Cena! “Km0”: l’imperdibile possibilità di cenare con menù e piatti della tradizione diversi ogni sera, curati e ideati per l’occasione dai Circoli Arci.

Programma

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE

ore 21:30 Serata “Forza Parma!” con Alessandro Lucarelli, Marco Osio, Alessandro Melli e Luigi Apolloni e tanti altri ospiti speciali Parma Calcio. A condurre la serata Sandro Piovani.

A seguire Dj Frambo.

VENERDÌ 14 SETTEMBRE

ore 21:00 Incontro su “Parma 2020 Capitale della cultura” con Michele Guerra (Assessore alla Cultura Comune di Parma), Roberto Balzani (Presidente IBC) e Massimo Iotti (Presidente Arci Parma, Consigliere Regionale Emilia-Romagna).

ore 22:30 Concerto DENTE E GUIDO CATALANO in “Contemporaneamente Insieme anche d’estate”. Uno spettacolo inedito e originale con la regia di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale che intreccia fili di musica e parole, consegnando un’esperienza singolare, in cui il poeta torinese ed il cantautore emiliano incrociano chitarra e penna per parlare d’amore a modo loro, giocando con le parole e con il pubblico.

A seguire Dj set.

SABATO 14 SETTEMBRE

ore 18:00 “Emergenze” Letterarie – Autori emergenti e il mondo editoriale in Italia

A raccontare le loro opere, e non solo, saranno con noi gli scrittori Sara Gamberini (“Maestoso è l’abbandono” – Hacca Edizioni), Roberto Venturini (“Tutte le ragazze con una certa cultura” – SEM Edizioni), Laura Fusconi (“Volo di Paglia” – Fazi Edizioni).

ore 21:00 La politica, giornalista e scrittrice italiana Luciana Castellina (Presidente Onoraria Arci) incontra e dialoga con i giovani su impegno sociale e passione politica.

ore 22:30 ONIRICA REMEMBER – ritorna la musica del mitico Circolo Arci Onirica con Aldo/Ape Piazza e Marco Pipitone Dj set.

DOMENICA 15 SETTEMBRE

ore 16:30 IllustrArci – disegni e socialità

Incontro di illustrazione dal vivo con Marta Baroni, Nova, Giulia Pintus, Francesca Popolizio, Alessandra Santelli, Martina Tonello

ore 18:30 Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia-Romagna) e Federico Pizzarotti (Sindaco Comune di Parma)

Ogni giorno mostre temporanee a cura di Parma Illustrata, L’ABC e Benedetta Moracchioli. Alle ore 17:30 di Domenica 15 settembre presentazione nuovo logo Circolo Arci Amici Colombofili realizzato da Parma Illustrata.

Ogni giorno Spazio Libreria e stand con prodotti locali.

Tutte le sere servizio cucina.

Per prenotazione Cene e Info: Arci Parma 0521 7062 – info@arciparma.it