“Ah, queste donne dell’est”: il mondo della badanti

“Ah, queste donne dell’est” è il tema del secondo appuntamento della SETTIMANA DELL’INTEGRAZIONE, organizzata da CGIL Parma, Coordinamento Migranti CGIL Parma, Coordinamento Donne CGIL Parma, con la collaborazione di Gruppo Umana Solidarietà (GUS), Scandeberg e CIAC Onlus e con il patrocinio del Comune di Parma, ancora una volta per confrontarsi, discutere e scambiare idee, e con la rinnovata volontà di testimoniare come una seria politica sull’immigrazione, fondata sulla condivisione e il lavoro “in rete”, mirata ed efficace e non solo parlata, sia ancora possibile in Italia.

Questo secondo incontro, in programma per mercoledì 12 settembre, alle ore 11.00, presso la Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi, in Vicolo delle Asse, 5, prenderà spunto dalla presentazione del libro di Vera Slaven, “Mentre eri via” (ed. Luciana Tufani Editrice, 2018), in cui assisteremo ad un dialogo tra l’autrice e il giornalista Salvo Taranto, per parlare di quel “mondo parallelo nuovo, molto energico, molto vivace, quasi effervescente, pettegolo quanto basta, per niente noioso: il mondo delle badanti dell’Est”.