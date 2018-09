Passione per la musica e la vita, bisogno di ritrovare radici solide da trasmettere alle nuove generazioni. Sono queste le tematiche forti e avvincenti dell’edizione 2018 del Parma International Music Film Festival, che si svolgerà dal 17 al 23 settembre a Parma, con il Patrocinio del Comune di Parma e la collaborazione della Casa della Musica.

“Fin dalla sua prima edizione – ha esordito l’assessore alla Cultura Michele Guerra – ho seguito questo Festival che ha l’obiettivo e il merito di dedicarsi all’elemento della musica nel cinema, rinnovando e arricchendo ogni anno il proprio programma, in una città come Parma, che vanta una tradizione importante in entrambe le arti”.

A spiegare nel dettaglio i tanti appuntamenti in programma per questa sesta edizione sono intervenuti il M° Riccardo J. Moretti, direttore artistico del Festival, e Eddy Lovaglio, direzione organizzativa Parma OperArt.

In concorso 15 produzioni tra film, documentari e cortometraggi da Italia, Brasile, Usa, Portogallo, Olanda, Spagna, Austria, Iran, Marocco, due lavori fuori concorso e un evento speciale: la proiezione del documentario “Acqua e zucchero – Carlo Di Palma: i colori della vita”, venerdì 21 settembre al Cinema Astra (ore 18.00), che racconta la vita artistica del direttore della fotografia, regista e sceneggiatore, Carlo Di Palma. Un viaggio nel grande cinema internazionale, con particolare attenzione a Woody Allen di cui Di Palma è stato a lungo collaboratore. Il regista Fariborz Kamkari e la produttrice Adriana Chiesa, moglie di Carlo Di Palma, saranno in sala per far conoscere, anche attraverso la loro diretta testimonianza, questa importante personalità del mondo del cinema.

Come ogni anno il pubblico avrà l’opportunità di poter assistere a proiezioni di film, documentari e cortometraggi che non sarebbe possibile vedere nel normale circuito delle sale cinematografiche e l’ingresso a tutte le proiezioni ed eventi collaterali sarà gratuito.

La programmazione dei film in concorso e fuori concorso si svolgerà alla Casa della Musica, sede del festival, da lunedì 17 a giovedì 20 settembre, con inizio dalle ore 17.00 e fino alle ore 22.30 circa. La maggior parte dei film proposti sono in italiano o con sottotitoli in italiano.

In questa edizione il tema della musica è particolarmente rilevante e considerata “essenza di se stessi”: passione innata e talvolta ossessione per esempio nel film “Asino vola” dell’attore Marcello Fonte (premio per la migliore interpretazione maschile all’ultimo festival di Cannes con “Dogman” di Matteo Garrone qui alla sua prima esperienza da regista) e nel film “Parasol Peak”, in cui il compositore Manu Delago, insieme a sette musicisti, compie una spedizione alpinistica incidendo brani live in luoghi e altitudini impensabili.

“Claudio Fasoli’s Innersound” (Italia) e “Only in a day” (Spagna) sono due documentari dedicati al Jazz, il primo un ritratto di un grande musicista e il secondo un road movie incentrato su due giovani appassionati di questo genere. Il film “Resina” di Renzo Carbonera è il racconto della determinazione di una giovane donna intenta a riscoprire la bellezza della musica, coinvolgendo l’intera comunità di un piccolo paese e “Sicula iOpera” è addirittura il ritratto di un rifacimento radicale dell’opera Verdiana Macbeth.

Altri film del Festival contengono come denominatore comune la passione musicale che diventa punto di incontro di una relazione intergenerazionale: lo stesso “Asino vola”, che vede protagonista il bimbo Maurizio, o “The last embrace”, cortometraggio iraniano incentrato sul rapporto tra una bimba e suo nonno, e “The Genius”, che poeticamente attraversa le generazioni focalizzando l’attenzione sul genius loci. Un filo conduttore dunque che riguarda l’aspetto psicosociale, che pone particolare attenzione ai legami tra le generazioni e la famiglia nelle fasi della vita.

Il Film Festival si inaugura lunedì 17 settembre, alle ore 18.00, alla Casa della Musica, con un momento musicale della cantante Miriam Meghnagi, accompagnata al pianoforte dal M° Francesco Melani, al quale seguirà la proiezione del film fuori concorso “Libia, l’ultimo esodo”, con la regia di Ruggero Gabbai e le musiche di Miriam Meghnagi.

Da segnalare, giovedì 20 settembre, alle ore 20.30, sempre alla Casa della Musica, la presentazione del libro “Applaudire con i piedi”, di Anna Rollando, ex componente dei Rondò Veneziano e musicista dell’orchestra di Ennio Morricone, che sarà intervistata da Laura Bonelli: un excursus inusuale sulla comprensione della musica cosiddetta “colta”. Seguirà il concerto con il quartetto d’arpe “Arpe Diem” con Davide Burani, Donata Mattei, Duccio Lombardi, Federica Sainaghi.

Tra i film fuori concorso giovedì 20 settembre verrà presentato il cortometraggio “HUG”, (Abbraccio), della giovane regista del Marocco Siham EL Alaoui, una co-produzione tra Rabat Sale e Parma International Music Film Festival, in cui il M° RJ Moretti ha offerto la colonna sonora, dalla tematica fortemente attuale (la storia di un abbraccio quale segno di riconoscenza e affetto da parte di alcuni immigrati), a testimonianza di quanto possa essere utile un festival per lo sviluppo di sinergie interculturali.

La Cerimonia di Premiazione si svolgerà domenica 23 settembre alle ore 19.30 al Salone San Paolo del Circolo di Lettura e sarà aperta al pubblico. Seguirà cena di gala alle ore 20.30 (Per informazioni e prenotazioni cell. 393 0935075).

Come in ogni edizione, il Grand Prix “Violetta d’oro” andrà al miglior compositore di musica da film, poiché lo scopo di questo particolare film festival, unico a livello europeo, è quello di portare all’attenzione del pubblico non solo produzioni cinematografiche di buon livello e di recente produzione, ma anche di sottolineare il valore della scrittura musicale per il cinema come elemento essenziale di poetica e di riuscita del film stesso.

La “Violetta d’argento” sarà invece assegnata al miglior film. Entrambi i premi sono di Claudia Oddi, designer di alta gioielleria e sponsor tecnico della manifestazione.

Ma i film in concorso saranno in competizione anche per altri premi: Special Award alla migliore fotografia; Special Award alla migliore sceneggiatura; Special Award al miglior interprete; Special Award al miglior cortometraggio.

Inoltre ci saranno due Special Awards: Premio speciale “Luigi Malerba” alla miglior sceneggiatura di un cortometraggio, in collaborazione con il “Festival Luigi Malerba” e Premio speciale “MUP Editore” ai giovani autori.

Dallo scorso anno è stato istituito anche la “Art-Pop Jury”, una giuria formata da un pubblico di artisti ed esperti a livello locale: docenti di musica, registi cinematografici, critici cinematografici e musicali, studenti della facoltà universitaria di cinema. Questa giuria assegnerà il premio denominato appunto: “Special Award Art-Pop Jury”.

I Partner del film festival sono: il Comune di Parma, Assessorato alla Cultura – Casa della Musica, l’Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società; MUP Editore, Premio Luigi Malerba, Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto.

Il festival gode del sostegno della Film Commission della Regione Emilia Romagna. Sponsor AIFFWA, Azienda Cunial e Gioielleria Oddi.

La giuria del film festival è capitanata dal direttore artistico, il M° Riccardo J. Moretti, compositore, e con: Adriana Chiesa, della “Adriana Chiesa Enterprises”, Fariborz Kamkari, regista, Giovanni Marras, autore della fotografia, Alan Baumann, giornalista e scrittore, Fabrizia Falzetti, produttrice/Far out Films.