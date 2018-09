Annibali (Pd): “Vengano confermati i progetti per le periferie di Parma… governata dalla Lega”

L’onorevole Lucia Annibali (Pd), già candidata per il Pd nel collegio di Parma città nel quale è stata superata dalla leghista Laura Cavandoli, è intervenuta alla Camera per sostenere i progetti del Piano Periferie di Parma.

Un interessamento per la nostra città meritorio da parte dell’Annibali, che sicuramente lo svarione, “Parma è governata dalla Lega” pronunciato durante il suo discorso, non riduce.

Andrea Marsiletti

“L’ONOREVOLE LUCIA ANNIBALI IN DIFESA DEL PIANO PERIFERIE DEL COMUNE DI PARMA. Ringrazio l’onorevole Lucia Annibali per l’accorato appello lanciato in aula alla Camera in difesa del Piano Periferie del Comune di Parma.

Mi auguro che l’impegno del premier Conte a farsi garante degli accordi sottoscritti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con i Comuni venga mantenuto.” Lo scrive l’assessore all’urbanistica Michele Alinovi su Facebook.

Laura Cavandoli condivide sul suo profilo e risponde al post dell’assessore Alinovi:

“ALINOVI, PIZZAROTTI E LE COMICHE

Questo devo condividerlo perché sembra una barzelletta.

A parte la scorrettezza di ringraziare chi ha creato il problema del Bando periferie (il PD) e criticare chi lo ha risolto (il Governo Lega-5Stelle).

A parte tutte le balle raccontate fino ad oggi da Pizzarotti, Bosi e Alinovi sull’argomento.

A parte tutte le scortesie istituzionali, le offese al Governo e ai suoi rappresentanti (salvo poi andare a chiedere risorse e altro).

A parte il fatto che i fondi per le periferie arriveranno a Parma grazie al nostro impegno quindi non grazie a voi, ma nonostante voi.

A parte tutto questo.

Era meglio se l’assessore Alinovi prima di condividere il video lo avesse guardato.

La deputata Annibali ha proposto un ordine del giorno fotocopia di quello presentato da una cinquantina di altri deputati Pd modificando solo il nome della città.

Poi nell’intervento orale di presentazione ha affermato che “purtroppo la Lega governa la città di Parma e il suo territorio” (dal minuto 3.32 del video) aggiungendo accuse di incoerenza e altre falsità contro il partito di Governo.

Ecco, assessore, MAGARI PARMA FOSSE AMMINISTRATA DALLA LEGA!

E invece la vostra candidata alle politiche non sa nemmeno chi amministra la città, e lascia aperto il dubbio se sappia cosa sia il Bando periferie, i progetti di Parma e dove siano ubicati.

Voi e i vostri amici del PD non sapete nemmeno di cosa parlate.

Sembrano le Comiche.”

E’ ironico il senatore Maurizio Campari: “L’unico commento che mi viene da fare è che sono una compagine commovente. Fanno tenerezza.”