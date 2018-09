“Il gemellaggio tra Parma e Worms è d’amicizia duratura”

“Ben ri-tornati” ha accolto così, il Sindaco Federico Pizzarotti, una nutrita delegazione da Worms ricevuta in Sala del Consiglio Comunale insieme al Presidente Alessandro Tassi Carboni. “Ci sono gemellaggi legati all’enogastronomia, quello che lega Parma a Worms, è, invece, un duraturo rapporto d’amicizia”.

Scambio di doni con il Vice Sindaco Hans-Joachim Kosubek, accompagnato dalla Presidente dell’Associazione Parma Worms Marita Tann e dai consiglieri dell’Associazione, e inviti reciproci hanno reso palese la confidenza e l’affiatamento tra le due città.

Per questo fine settimana la Delegazione è in visita a Parma in quanto parte attiva del XXXIV Palio di Parma. Nell’ambito del nutrito programma della tradizionale rievocazione medievale un gruppo di giovani ballerini offrirà al pubblico la famosa “danza del cuoio”. Già dal pomeriggio di sabato, la Big Band della Scuola di Musica di Worms porterà le sonorità renane nel cuore di Parma esibendosi alle 17.30 sotto i Portici del Grano. Un altro concerto è previsto domenica sera dalle 19 presso la Corale Verdi.

Questo incontro è stata anche l’occasione per pianificare le attività previste nel 2019. Nel 2019 ricorrerà, infatti, il 35° anniversario di gemellaggio fra Parma e Worms.